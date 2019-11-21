Панорамный взгляд на город и здоровье: фитнес-клуб Барнаула открыл новые направления

В новом просторном зале спортивного клуба "Рельеф", расположенном на пятом этаже ТРЦ "Пионер", теперь можно поддерживать здоровье и оттачивать красоту своего тела не только на тренажерах, но и посещать групповые тренировки по разным направлениям: от самых интенсивных до спокойных и расслабляющих.

Спортивные инструкторы "Рельефа" подготовили для своих гостей следующие интересные направления:



ABL – это уникальная программа три в одном для стройных ног, упругих ягодиц, красивого подтянутого живота. Эта тренировка включает в себя комплексы упражнений, нагружающих верхний и нижний пресс, ягодицы и бедра. Упражнения выполняются с использованием степ-платформ, гантелей, бодибаров и других видов отягощений. Это позволяет "нагрузить" мышцы в полной мере и в результате "подтянуть" проблемные зоны, убрать с них лишний объем. Полноценная тренировка для активной борьбы с килограммами и сантиметрами!

Программа "Ягодицы и пресс" включает в себя занятия, направленные на похудение и укрепление мышц, на создание стройных ног и красивых ягодиц. На тренировках уходят объемы в бедрах, так называемые "галифе", "сушится" внутренняя поверхность бедер. Эффективный результат для соблазнительных форм!

"Фитнес-Step" – групповое направление в фитнесе, которое включает в себя как аэробную часть, так и силовую. За одну тренировку прорабатываются все мышцы тела. Особенностью программы является чередование интенсивных и менее интенсивных упражнений для обеспечения поочередного напряжения и расслабления мышц, что дает ощутимый эффект без последствий перетренированности. Всего одно занятие – и вы в тонусе!

"Стретчинг и растяжка" – направление для тех, кто давно мечтал о гибком теле, шпагате и идеальной осанке. Квалифицированные тренеры готовы помочь осуществить это желание. Стретчинг поможет исправить или создать красивую осанку. Мышцы окрепнут, исчезнет чувство зажатости и скованности. Мышцы подтянутся, а кожа в проблемных местах разгладится. Плюс вы получите ощущение бодрости во всем теле.

Бодрая смесь Fit Mix состоит из современных фитнес-направлений, которые либо комбинированно применяются в одной тренировке, либо чередуются. Этот вид фитнеса включает в себя силовые, функциональные, аэробные (степ) и другие тренировки. Для вас смешаны самые эффективные упражнения для максимального заряда энергией и позитивом!

Гармоничная тренировка Mind Body (душа плюс тело) – это сбалансированный и комплексный подход к здоровью, симбиоз физического и эмоционального наслаждения от двигательной активности. Мягкий и расслабляющий вид фитнеса для всех желающих.

Уточнить расписание, стоимость занятий и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8-961-989-99-98.

ТРЦ "Пионер"

г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

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