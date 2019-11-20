Томенко доложили о ходе устранения аварии в Барнауле, оставившей людей без тепла

Врио главы города Барнаула Вячеслав Франк рассказал губернатору Алтайского края Виктору Томенко о ходе работ по устранению коммунальной аварии, оставившей без отопления почти 2,5 тыс. человек, сообщает администрация города.

"Без отопления и горячего водоснабжения остаются два детских сада в Октябрьском районе. В детском саду № 45 работает дежурная группа, температура в помещении 17 градусов. В детском саду № 105 детей нет. Без отопления и горячего водоснабжения находятся 26 домов: 21 – в Октябрьском районе, все многоквартирные, из них два девятиэтажных и 19 двухэтажных с верхней разводкой, в 14 домах есть газ, и пять многоквартирных – в Железнодорожном районе. В зоне отключения проживает 2392 человека", – рассказал Франк.

Также, по его словам, подготовлены к развертыванию пункты временного размещения (в Октябрьском районе по ул. Тимуровская, 23 – Центр детского творчества, в Железнодорожном районе по ул. Георгия Исакова, 113а – краевая спортивная школа). При необходимости будут выдаваться обогреватели.

В ответ Томенко поручил Франку держать ситуацию по устранению коммунальной аварии на особом контроле и оперативно докладывать об обстановке.

Напомним, порыв на трубопроводе произошел ночью 20 ноября в районе дома № 142 по проспекту Ленина. Повреждение было локализовано примерно в 02:00 ночи. Три ремонтные бригады и восемь единиц техники ведут работы по устранению аварии.

В СГК уточнили, что дома переключают на подачу ресурса по временным схемам от других сетей. Директор БТСК назвал примерные сроки устранения аварии: работы будут закончены в 17-18 часов, еще 1,5-3,5 часа потребуется на заполнение систем.

Также в СГК сообщили, что оставившая без тепла барнаульцев авария произошла на трубе, которой 36 лет.

Напомним, в администрации Барнаула в 8:00 утра прошло оперативное совещание, власти обсудили шаги для ликвидации последствий аварии.