Пожар в Благовещенском районе унес жизни трех человек

Три человека погибли в селе Глядень Благовещенского района во время пожара в частном доме 19 ноября. Как сообщили в МЧС Алтайского края, сообщение о происшествии поступило в 21 час 13 минут.
Возгорание удалось локализовать в течение часа. Позже выяснилось, что в доме в момент пожара находились три человека: 45-летний хозяин дома, а также двое его знакомых: мужчина 37 лет и женщина 42 лет. Компания, распивая спиртные напитки, не заметила короткого замыкания проводки, которое стало причиной пожара. Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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