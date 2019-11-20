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Пожар в Благовещенском районе унес жизни трех человек

, ИА "Амител"
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Пожар

Пожар

Три человека погибли в селе Глядень Благовещенского района во время пожара в частном доме 19 ноября. Как сообщили в МЧС Алтайского края, сообщение о происшествии поступило в 21 час 13 минут. 

Возгорание удалось локализовать в течение часа. Позже выяснилось, что в доме в момент пожара находились три человека: 45-летний хозяин дома, а также двое его знакомых: мужчина 37 лет и женщина 42 лет. Компания, распивая спиртные напитки, не заметила короткого замыкания проводки, которое стало причиной пожара. Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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