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"Пока не мерзнем": что говорят барнаульцы, оставшиеся в мороз без отопления

, ИА "Амител"
Многие из них даже не в курсе, что произошла серьезная авария
В Барнауле произошел порыв теплосети / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Барнауле произошел порыв теплосети / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В ночь на 20 ноября более 2,5 тыс. барнаульцев в сильный мороз остались без отопления и горячей воды. Это произошло из-за серьезной коммунальной аварии в районе дома № 142 по проспекту Ленина. Теплоснабжения нет в 26 домах в Железнодорожном и Октябрьском районах. На месте работают три ремонтные бригады, а дома переключили на подачу тепла по временным схемам. По словам врио главы города Вячеслава Франка, температура в квартирах сейчас 22-26 градусов и паниковать не стоит. Корреспондент amic.ru отправился к месту ЧП, поговорил с жильцами и выяснил, действительно ли в домах сохраняется тепло, как заявляют власти.

Батареи холодные, но пока тепло

О том, что здесь произошла серьезная авария, можно понять по огромному облаку пара, которое образуется на 25-градусном морозе. Именно в этом облаке и приходится работать трем бригадам коммунальщиков. А с внутренней стороны домов на подъезды расклеивают объявления, в которых жильцов предупреждают об аварии и отсутствии теплоснабжения. О том, когда отопление появится, в сообщении говорится расплывчато: "Восстановление планируется после устранения аварии".

Сергей, житель дома № 142, возле которого случился порыв, пытается откопать из сугроба свою машину, чтобы уехать на работу. Отсутствие отопления в квартире он заметил не сразу.

"Да, стало немного холоднее, но, в общем, в доме пока тепло. Понял, что что-то не так, только когда пощупал батареи: они заметно остыли. Ну и воды горячей нет. Все равно люди сейчас на работе, а к вечеру отопление должны дать: рабочие-то уже начали ремонт", – рассказал Сергей.

А вот Наталья, которая живет в доме № 144, похолодание в своей квартире заметила сразу, даже не имея градусника.

"У меня угловая квартира, и остывает она гораздо быстрее, чем остальные. Здесь бывает холодно, даже когда отопление есть, но его убавляют. Поэтому я с утра уже сижу в обнимку с обогревателем. О том, что случилась авария, мне соседка рассказала. По ее словам, к вечеру должны сделать. Надеюсь, потому что даже с обогревателем в моей комнате прохладно", – пояснила Наталья.

"Если что – наденем всю одежку"

Про аварию, кстати, как выяснилось, знают далеко не все. Жильцы, с которыми удалось поговорить на улице или по домофону, рассказывали примерно одно и то же: коммунальщики на прошлой неделе предупреждали о каких-то плановых работах, и многие решили, что это именно они и есть. При этом никого даже не удивило, что отключить теплоснабжение и провести ремонт рабочие решили в 25-градусные морозы.

Так решила и Татьяна, которая открыла мне дверь. По ее словам, термометр в квартире показывает 24 градуса. Чтобы маленький ребенок не замерз, она уже включила обогреватель.

"О том, что это из-за аварии, только сейчас узнала. Думала, что плановый ремонт, об этом предупреждали. Батареи чуть теплые, но в доме пока не холодно. Обогреватель включили только из-за ребенка. Надеюсь, к вечеру-то хоть починят, потому что на улице будет только холоднее", – объяснила жительница дома № 140.

А Марию Степанову я встретил как раз тогда, когда она выходила из подъезда дома № 146. Она тоже решила, что виной всему плановые ремонтные работы. Чтобы убедить ее в обратном, показываю ей на доску объявлений, где висит сообщение об аварии.

"Батареи еле теплые, но я пока не мерзну. Не сразу заметила, что в доме холоднее стало. Ну, раз уже начали ремонтировать, то скоро починят, наверное. Люди-то на работе, а к вечеру отопление уже должны дать. А если не дадут, то что уж остается делать: наденем все свои одежки да будем сидеть. Тем более что обогревателя у меня в квартире нет", – рассказала Мария Степановна.

Правда, несмотря на все эти ожидания, скорее всего, с работы люди вернутся в холодные квартиры. По словам директора БТСК Александра Гросса, работы планируют закончить в 17-18 часов. А затем еще понадобится время, чтобы заполнить систему водой и запустить ее.

Кстати, узнать, какие именно дома остались без теплоснабжения в результате аварии, вы можете на нашей карте.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

20.11.2019 14:57
- гость -

Из статьи ясно, что люди не мерзнут, все нормально, держатся, отопление можно не запускать

20.11.2019 15:02
-гость-

в Украине то еще хуже

20.11.2019 15:09
Мария Ивановна, пенсионер

Чего мёрзнуть-то? Пара носочков шерстяных, сейчас термобельё хорошее для сноубордистов продают, всё в магазинах есть. Свитерок из ангорочки, рэперская шапочка, жилетик дутый на синтепоне. Зимние кроссовки тоже никто не отменял.

20.11.2019 15:20
- гость -

Прям вести какие то как сводки с фронта. Томенке то побоку он с северов закаленный.

20.11.2019 15:26
- гость -

определенно, происки Трампа

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