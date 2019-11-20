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Дальневосточная семья устроила на заброшенной ферме современную нарколабораторию

, ИА "Амител"
Полицейским потребовалось двое суток, чтобы вывезти все оборудование
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Под Хабаровском полицейские ликвидировали крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков. Подозреваемые организовали ее на удаленной ферме, сообщается на сайте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

В организации лаборатории подозревают местную семью из трех человек: мужчину, его супругу и ее брата. Сообщается, что ферму, где обнаружили производство наркотиков, они купили по поддельным документам за три миллиона рублей. Она была заброшенной и находилась вдали от населенных пунктов.

Сотрудники транспортной полиции изъяли около 25 килограммов синтетических наркотиков, а также более четырех тонн прекурсоров (веществ, которые используются для их изготовления). Как говорится в сообщении, к производству подозреваемые подошли серьезно: в лаборатории обнаружили современное оборудование, рефрижераторы, вытяжки, дорогие респираторы и даже комбинезоны для личной защиты. Чтобы перевезти все это, полицейским понадобилось двое суток. Фигуранты дела организовали на ферме практически безотходное производство.

Следствие установило, что подозреваемые продавали наркотики через интернет. Запрещенные вещества распространяли не только на территории Дальнего Востока, но и переправляли в западные регионы России. В сообщении отмечается, что, скорее всего, у них был организатор, поэтому сейчас МВД России по ДФО проводит оперативно-следственные мероприятия, чтобы найти и задержать всех участников преступной группы.

В данный момент мужчины задержаны, а женщина находится под подпиской о невыезде. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Максимальное наказание по ней – пожизненное лишение свободы.

Напомним, недавно стало известно, что Владимир Путин предложил ввести уголовное наказание для тех, кто пропагандирует употребление наркотиков в интернете. Он поручил разработать соответствующий доклад к 10 января 2020 года.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

20.11.2019 15:11
- гость -

Ученые, открывают создают производят, а мы закрываем разваливаем одно слово осталось от Бийска наукоград которое звучит теперь как издевка к городу. Смогли же 3 человек открыть предприятие?(то что плохое это понятно-это их не оправдывает), оборудование только 2 дня вывозили. А нас больше но открывать ничего не можем...

20.11.2019 15:18
.

А вот это вполне годная идея стартапа для дальневосточного гектара, спасибо

20.11.2019 15:23
- гость -

20.11.2019 15:18
. Четвертого рожаешь?

20.11.2019 15:26
- гость -

#СДЕЛАНОУНАС

20.11.2019 15:33
- гость -


20.11.2019 15:23
- гость -
причем тут четвертый? У вас как-то с логикой беда.

20.11.2019 16:02
Горожанин

Видимо на их гектаре это единственный шанс работать в плюс.

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