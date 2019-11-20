В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген

Врач-рентгенолог из Семилукской больницы в Воронежской области из-за сильного опьянения не смогла сделать рентген ребенку, сообщает телеканал "360". Об инциденте сообщили родители маленького пациента.

Как рассказал главврач больницы Алексей Акульшин, в тот же день была вызвана полиция и проведено освидетельствование врача. "Она уже уволена. В ее объяснительной сказано, что у нее сложились вот такие семейные обстоятельства", – рассказал он.

Пациентам принесли извинения. Больница работает в обычном режиме.