В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген

Врач-рентгенолог из Семилукской больницы в Воронежской области из-за сильного опьянения не смогла сделать рентген ребенку, сообщает телеканал "360". Об инциденте сообщили родители маленького пациента.
Как рассказал главврач больницы Алексей Акульшин, в тот же день была вызвана полиция и проведено освидетельствование врача. "Она уже уволена. В ее объяснительной сказано, что у нее сложились вот такие семейные обстоятельства", – рассказал он.
Пациентам принесли извинения. Больница работает в обычном режиме.
Комментарии
Что одна больничка что ли? пусть прет в город и делает ренген. Вон мы закрываем роддомы, всех в ДАР направляем, едьте пожалуйста рожайте. Нефиг вам оставлять на периферии больницы, уж слишком дороги вы нам. А то ишь блогер нашелся....до Воронежа рукой подать, пусть радуется что есть больница. У нас и того уже скоро ничего не будет.