"По телефону и WhatsApp": Томенко отчитался, как следит за аварией в Барнауле

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объяснил избирателям на своей странице в Instagram, что находится в Москве на важных мероприятиях, но ситуацию с устранением коммунальной аварии в Барнауле держит на контроле. Пост глава региона проиллюстрировал скрином с экрана телефона, где врио главы Барнаула Вячеслав Франк отчитывается ему, что специалисты приступили к монтажу новой трубы.

"Поручил исполняющему обязанности главы Барнаула Вячеславу Франку держать устранение аварии на теплосети в Железнодорожном районе города на особом контроле и оперативно докладывать мне об обстановке. <...> С руководством города находимся на постоянной связи по телефону и WhatsApp. Проходит поквартирный обход домов, замер температуры, подготовлены пункты временного размещения. Краевые службы помогают городским властям там, где требуется", – написал Томенко в сообщении.

Он также объяснил, что сам находится в Москве: 19 ноября он провел заседание рабочей группы по подготовке Госсовета по теме аграрной политики, а затем принял участие в заседании консультативной комиссии Госсовета. "Сегодня еще несколько рабочих встреч. Вечером вылетаю в Барнаул", – написал он.

Напомним, в прошлом году, когда в Барнауле в морозы случилась крупная авария на теплотрассе, Виктор Томенко тоже был в командировке, тогда некоторые жители края критиковали его за то, что он не принял решение тут же выехать в Барнаул. Однако позже губернатор в интервью объяснил: "Обо всех случаях, когда люди могут остаться без тепла, руководство края знает и берет ситуацию на контроль. Но главное тут – не получить сигнал, сесть в машину или вертолет и погнать на место, предполагая, что ты сможешь сделать что-то лучше, чем ремонтные бригады. В первую очередь идет анализ ситуации: своевременно ли обнаружили, есть ли возможности для ликвидации, хватает ли ресурсов, как организована работа с людьми. Если мне все понятно и все подтверждено, то просто контролируем ситуацию. Если надо подключить краевые ресурсы, то ведомства готовы. Мы всегда сталкиваемся с нагнетанием паники. Естественно, страшно, когда прорвало. Но есть люди, которые отвечают за это головой, несут уголовную ответственность. Мы живем в Сибири и должны быть готовы к самым крайним ситуациям".