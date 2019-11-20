В Барнауле начали замену участка трубопровода, на котором произошла серьезная авария

Ремонтные бригады приступили к работам по замене участка теплосети, которую прорвало в результате серьезной коммунальной аварии. Об этом на заседании оперативного штаба доложил директор БТСК Александр Гросс, сообщается на сайте администрации Барнаула.

Гросс подчеркнул, что работы на поврежденном участке идут по графику. Как и сообщалось ранее, ремонт планируют завершить к 18 часам. Но восстановить теплоснабжение удастся позднее: еще около 2-3 часов потребуется, чтобы заполнить систему водой и запустить ее. Чтобы приступить к сварочным работам, коммунальщикам пришлось ждать, когда из трубопровода уйдет вся вода.

Поврежденный участок трубы уже вырезали. Всего ремонтникам предстоит заменить 4,6 метра трубопровода.

Врио главы Барнаула Вячеслав Франк поручил районным администрациям и управляющим компаниям работать с населением. На данный момент жалоб от жильцов на низкую температуру в квартирах не поступало, сообщил глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев. Он подчеркнул, что сейчас мониторинг температурного режима в домах проводят каждый час.

По словам главы Октябрьского района Вячеслава Новикова, всем жильцам домов, которые остались без отопления, по запросу могут выдать обогреватель. Трансформаторы, которые находятся в зоне аварии, выдержат нагрузку, даже если все жильцы включат обогревательные приборы, подчеркнул главный инженер Барнаульской горэлектросети Андрей Лавренец.

Напомним, коммунальная авария произошла в ночь на 20 октября. В зоне отключения оказались 26 жилых домов и два детских сада. Без отопления и горячей воды в сильный мороз остались около 2,5 тыс. человек.