Пенсионера из Петербурга задержали за экстремистский пост в соцсети

Сотрудники полиции задержали 68-летнего жителя Санкт-Петербурга, опубликовавшего в социальной сети экстремистскую запись, сообщает ТАСС.

Дело в отношении мужчины возбудили после появления в соцсетях публикаций с запрещенной информацией. Была проведена соответствующая экспертиза, уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве также отметили, что 19 ноября по месту жительства пенсионера был проведен обыск, в ходе которого обнаружены экстремистские брошюры.

По данным местных СМИ, мужчину подозревают в оправдании действий молодого человека, который взорвал себя у здания ФСБ в Архангельске.

Напомним, 31 октября 2018 года на входе в здание УФСБ по Архангельской области прогремел взрыв. В итоге погиб один человек и еще трое доставлены в больницу. Позже выяснилось, что к взрыву причастен 17-летний юноша, студент политехнического колледжа. В начале ноября в Москве был задержан подросток, общавшийся с "архангельским террористом", в его квартире найдена бомба.