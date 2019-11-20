Пенсионера из Петербурга задержали за экстремистский пост в соцсети

Сотрудники полиции задержали 68-летнего жителя Санкт-Петербурга, опубликовавшего в социальной сети экстремистскую запись, сообщает ТАСС.
Дело в отношении мужчины возбудили после появления в соцсетях публикаций с запрещенной информацией. Была проведена соответствующая экспертиза, уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
В ведомстве также отметили, что 19 ноября по месту жительства пенсионера был проведен обыск, в ходе которого обнаружены экстремистские брошюры.
По данным местных СМИ, мужчину подозревают в оправдании действий молодого человека, который взорвал себя у здания ФСБ в Архангельске.
Напомним, 31 октября 2018 года на входе в здание УФСБ по Архангельской области прогремел взрыв. В итоге погиб один человек и еще трое доставлены в больницу. Позже выяснилось, что к взрыву причастен 17-летний юноша, студент политехнического колледжа. В начале ноября в Москве был задержан подросток, общавшийся с "архангельским террористом", в его квартире найдена бомба.
Комментарии
Из-за стены в зубчик дали отмашку на полную вседозволенность и безнаказанность. Трясутся.
Правительство грабит народ, отбирает пенсии и это не экстремизм, а за картинку в интернете - уголовная статья!
а в задержании участвовало не менее батальона рос"гвардии",ну очень опасный дедушка,брошюрки читает...
Дедушка, наверно, ходит еле-еле с костыльком и живет на таблетках.