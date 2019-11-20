В Барнауле ТСЖ наказали рублем за самоуправство

По решению суда ТСЖ № 139 заплатит энергетикам за самовольное отключение электроэнергии более 133 тысяч рублей, сообщили amic.ru в пресс-службе БГЭС. Такая сумма будет взыскана в пользу Барнаульской горэлектросети из-за убытков, которые понесла компания в связи с незаконными действиями товарищества собственников жилья по прекращению подачи электричества в обувной киоск на улице Попова.

Электроэнергия поступала на этот объект опосредованно, то есть через сети многоквартирного дома. В свое время собственники жилья дали согласие на подключение киоска к электросетям МКД по указанной схеме. За что ТСЖ каждый месяц получало от его владельца небольшую плату. Когда собственники решили в несколько раз увеличить ее размер, с предпринимателем возникли разногласия. Он отказался платить неподъемные для него деньги и ему отключили свет.

Чтобы решить проблему с электроснабжением киоска, пострадавший от произвола ТСЖ потребитель обратился в Барнаульскую горэлектросеть. БГЭС с помощью бензинового генератора незамедлительно обеспечила подачу электроэнергии на объект. Также энергетики, понимая неправомерные действия ТСЖ, для восстановления справедливости написали письма во все надзорные органы. В результате чего товарищество собственников жилья через два с половиной месяца было вынуждено возобновить подачу электроэнергии в отключенный киоск. Теперь ему еще предстоит возместить энергетикам затраты на работу бензинового генератора и его обслуживание.

Стоит отметить, что это не единственный случай, когда ТСЖ, УК и сами жители многоквартирных домов ошибочно полагают, что могут по собственному желанию отключить подачу электроэнергии на объекты, ранее подключенные к электрическим сетям с их согласия, и использовать этот рычаг для предпринимателей, которые не хотят платить непомерные поборы за присоединение. Однако такая позиция является неправомерной. Она расценивается как серьезное нарушение действующего законодательства и приводит к существенным финансовым расходам для собственников МКД, связанным с возмещением энергокомпании всех убытков, понесенных во время таких незаконных отключений.