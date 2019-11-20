Справедливороссы предлагают ввести контроль соблюдения прав алтайских бюджетников

Алтайские справедливороссы предлагают организовать в крае контроль за соблюдением прав работников бюджетной сферы, передает пресс-служба партии.

Фракция подготовила закон о ведомственном контроле. Вопрос внесен в повестку ноябрьской сессии АКЗС.

"Главная задача такого закона – более эффективно защитить трудовые права граждан. Понятно, что эта функция и так возлагается на Государственную инспекцию труда, прокуратуру и другие органы. Но очень важно, чтобы именно на уровне региона был принят соответствующий закон, который бы обеспечивал максимально эффективную защиту трудовых прав бюджетников", – пояснил глава фракции "Справедливая Россия" в краевом парламенте, депутат АКЗС Александр Молотов.

Одна из главных проблем – заработная плата. По словам Молотова, цифры статистики зачастую расходятся с реальностью.

"Не секрет, что у нас масса проблем с установлением адекватной заработной платы. Мы будем через систему контроля наблюдать – насколько размер и условия начисления и выплаты зарплаты соответствует законодательству", – пояснил Молотов.

Не менее важен и вопрос соблюдения условий труда. Работа сверхурочно, во время больничных и отпусков – распространенная история в бюджетных организациях.

Есть вопросы соблюдения законодательства в сфере увольнения и приема на работу.

Инициативу справедливороссов поддержал комитет АКЗС по социальной политике. Высока вероятность, что закон примут.