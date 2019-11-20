Подполковник СК взял в заложники супругу в Ростове-на-Дону

Сотрудник правоохранительных органов взял в заложники свою супругу в центре Ростова-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что инцидент произошел в квартире дома, где живет злоумышленник. "На месте работают оперативные службы", – рассказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о подполковнике Следственного комитета. По информации самого ведомства, такой поступок он совершил из-за бытового конфликта.

По другой версии, утром 20 ноября к мужчине пришли с обыском. Предположительно, это связано с делом главы ростовского УФСИН Муслима Даххаева, которого накануне задержали по делу о разглашении государственной тайны. Подполковник не открыл полиции дверь, забаррикадировался и взял в заложники свою жену. Однако через несколько часов он отпустил ее и сдался.

Ранее сообщалось, что все начальство Главного управления ФСИН по Ростовской области задержано сотрудниками ФСБ. После заместитель директора ведомства Валерий Максименко предположил, что задержанным будут предъявлены обвинения по статьям, связанным с коррупцией. Для допроса задержанных доставили к следователю утром 13 ноября.