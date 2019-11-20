В Алтайском крае за девять месяцев 2019 года убили шесть детей

Следственное управление СК по Алтайскому краю ко дню Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября, подвело статистику по преступлениям в отношении несовершеннолетних в регионе за девять месяцев 2019 года.

С января по сентябрь этого года в ведомство поступило 1642 сообщения о преступлениях в отношении детей. По результатам рассмотрения сообщений возбуждено 246 уголовных дел.

"В производстве находилось 451 уголовное дело о преступлениях, совершенных в отношении детей, завершены 233 дела, в суд направлено 174", — уточнили в ведомстве.

По 208 делам внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. По результатам рассмотрения 140 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что по статье "Убийство" признаны потерпевшими шесть несовершеннолетних: три — в возрасте до одного года, один — от года до 5 лет, один — от 6 до 10 лет, 1 — от 15 до 17 лет. Двоих из них убили родители.

Напомним, одним из громких дел стала история матери из Бийска, которая убила 11-месячную дочь, тело которой нашли в пакете в подъезде одного из домов. Женщина призналась, что желала смерти девочке, потому что "отнимала много времени".

30 октября в Барнауле прошло первое заседание по делу бийчанки. В суде 26-летняя девушка рассказала, что не хотела смерти ребенку, просто так получилось. На следующем заседании, которое прошло 8 ноября, женщине дали следующую характеристику: "Вспыльчивая, агрессивная и очень много пьет".