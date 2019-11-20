Коммунальная авария устранена: тепло в дома барнаульцев начнет поступать вечером

В Барнауле устранена коммунальная авария на проспекте Ленина, в результате которой в морозы без отопления в квартирах остались 2,5 тыс. человек, сообщает администрация города.

"Приступили к заполнению магистрали теплоносителем. По истечению 2-2,5 часа тепло будет подано в дома", – уточняют в мэрии.

Напомним, порыв на трубопроводе произошел ночью 20 ноября. Повреждение было локализовано примерно в 02:00 ночи. Три ремонтные бригады и восемь единиц техники весь день устраняли аварию. В 8:00 утра прошло оперативное совещание, власти обсудили шаги для ликвидации последствий происшествия.

После врио главы Барнаула Вячеслав Франк рассказал губернатору Алтайского края о ходе работ по устранению коммунальной аварии. Виктор Томенко поручил держать ситуацию на особом контроле и оперативно докладывать об обстановке.

В СГК сообщили, что дома переключат на подачу ресурса по временным схемам от других сетей. Директор БТСК назвал примерные сроки устранения аварии: работы будут закончены в 17-18 часов, еще 1,5-3,5 часа потребуется на заполнение систем. Также в компании рассказали, что причиной стал порыв на трубе, которой 36 лет.