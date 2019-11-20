В России предлагают установить единую комиссию за денежные переводы с карт

Банк России снова предлагает обсудить выравнивание комиссий за карточные переводы. В Центробанке считают, что в России должен существовать единый тариф как для внутрибанковских переводов, так и операций между банками. Об этом пишет РБК с ссылкой на директора департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.

По его словам, вопрос уже обсуждали в начале 2019 года. В декабре ФАС, Центробанк и Минфин направили в правительство соответствующий доклад. В нем говорилось, что комиссия за межбанковские переводы может создавать сложности для клиентов: например, если он захочет сменить банк. Но тогда сторонам не удалось прийти к соглашению.

"Если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком. Тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов. У нас есть большие надежды на систему быстрых платежей (СБП), которая параллельно решает этот вопрос. Другое дело, что ее внедрение, развитие функционала, получение клиентской базы потребует времени. Поэтому, может быть, имеет смысл и тот, и другой процесс запустить параллельно", – объяснил Таможников.

При этом он подчеркнул, что у россиян и сейчас есть возможность перевести деньги из одного банка в другой без комиссии. Но для этого нужно снять их в одном банкомате и положить на счет в другом. Инициатива нацелена на то, чтобы это можно было сделать проще, быстрее и без комиссии. В Центробанке уверены, что это также усилит конкуренцию между кредитными организациями.

Напомним, летом у жителей отдаленных сел России появилась возможность снимать деньги с карты не только в банкоматах, но и в магазинах. В дальнейшем эту услугу планируют внедрить в крупнейших торговых сетях.