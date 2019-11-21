В Новосибирске назвали клинику – лидера в стоматологическом туризме

Международный центр имплантологии iDent вошел в число компаний, победивших в первом конкурсе "Медицинский туризм в Сибирском федеральном округе как фактор инициативы по изменению положительного образа жизни Сибири". Церемония награждения победителей проходила в малом зале правительства Новосибирской области, на котором присутствовал глава региона Андрей Травников. Центр имплантологии iDent взял первенство в номинации "Стоматологический туризм".

"В стенах клиники мы давно принимаем не только местных, но и иностранных пациентов, используя прогрессивные методы работы израильских, американских, европейских коллег, – рассказывает хирург-имплантолог, главный врач клиники iDent Михаил Тодер. – География нашей работы расширяется с каждым годом, ведь качество, профессионализм врачей, уровень комфорта и сервис остаются на высоте. Мы часто делаем то, за что иной раз не берутся известные зарубежные клиники. Невероятно, но факт: в iDent едут за лечением по израильским методикам даже из самого Израиля. В нашей космической клинике можно получить качественное лечение по земным ценам!".

Во главу угла в клинике поставлена особая методика диагностики, при которой медицинская ошибка практически сводится к нулю, а пациент получает максимально точный план лечения. Данный израильский метод предполагает работу консилиума врачей уже на первой бесплатной консультации. Пациент обращается всего в одну клинику iDent и за этот визит получает рекомендации всех задействованных специалистов: хирурга, ортопеда, ортодонта, пародонтолога и других. За результат лечения отвечает вся команда. Также врачи составляют детальную и понятную "дорожную карту" по дальнейшим действиям: пациент точно знает порядок процедур, четкий график лечения, специалистов, которые будут с ним работать, и сроки лечения.

В клинике iDent берутся за лечение даже крайне сложных случаев адентии с использованием скуловых имплантатов (зигом). Международный центр имплантологии вошел в число высококвалифицированных международных ZAGA-центров (Zygoma ZAGA Centers), где методика успешно применяется среди пациентов, страдающих тяжелой степенью атрофии верхнечелюстной кости. Сейчас iDent – это единственный ZAGA-центр в Восточной Европе и России в целом.

Многие иностранные туристы, побывав однажды в Международном центре имплантологии iDent, советуют его своим друзьям и родственникам. Так что тут жителям Алтайского края повезло: им не нужно покупать билет за границу, чтобы получить эффективное высококлассное лечение по международным стандартам качества и по адекватным ценам. Передовые технологии доступны в клинике iDent прямо сейчас.

Международный центр имплантологии iDent

г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9б, ЖК "Флотилия", "Адмирал М. П. Лазарев", ст. м. "Октябрьская"

Телефон: +7 (383) 383-07-68

E-mail: 2075577@ident-implant.ru

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