В Барнауле хотят установить памятник строителям

В Союзе строителей Алтайского края предлагают установить в Барнауле памятник в честь строителей. Место для будущего монумента выберут совместно с горожанами, сообщается на официальном сайте организации.

Первое заседание по этому вопросу провели 18 ноября. В рабочую группу вошли представители городской администрации, Института архитектуры и дизайна АлтГТУ, Алтайского архитектурно-строительного колледжа, а также ветераны строительной отрасли. Исполнительный директор краевого Союза строителей Вячеслав Ширшов подчеркнул, что установка монумента – это дань памяти строителям, которые посвятили свою жизнь профессии, возводили предприятия, жилые дома и социальные объекты в Барнауле и Алтайском крае.

Прежде всего на заседании обсуждали, где должен располагаться будущий памятник. По мнению собравшихся, логично, чтобы его установили на проспекте Строителей: предлагались пешеходная зона в районе гостиницы "Барнаул", "стрелка" в месте раздвоения проспекта и место возле железнодорожного моста. Но были и другие варианты. Например, неподалеку от главного корпуса Архитектурно-строительного колледжа на проспекте Ленина.

В итоге с местом для памятника строителям на заседании не определились: этот вопрос будут обсуждать вместе с общественностью с учетом мнения жителей.

На разработку проекта в Союзе строителей предлагают провести открытый конкурс. Причем планируется привлечь не только профессионалов, но и начинающих архитекторов.