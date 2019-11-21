Жителям края расскажут о порядке досудебного урегулирования налоговых споров

Данное мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы правительства Российской Федерации "Реформа контрольной и надзорной деятельности". Во встрече примут участие представители правительства Алтайского края, региональных министерств, ведомств, члены Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю, ученые, общественные деятели края, средства массовой информации.

Специалисты УФНС России по Алтайскому краю расскажут налогоплательщикам о порядке досудебного урегулирования споров как цивилизованного способа разрешения конфликтных ситуаций с налоговыми органами, подведут итоги реализации введения его обязательной процедуры на территории региона.

Мероприятие пройдет 9 декабря 2019 года в 14:00 по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19, Центр "Мой бизнес", конференц-зал (3 этаж). Направить свои вопросы можно на адрес электронной почты os.r2200@nalog.ru до 5 декабря 2019 года. Подробная информация по телефону: +7 (3852) 66-96-78.

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Материалы разработаны в рамках проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".