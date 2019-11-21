Три 25-этажки за три года могут построить в нагорной части Барнаула

В нагорной части Барнаула на торги выставили три земельных участка под строительство высотных домов. Они находятся неподалеку от Краевой клинической больницы, рядом со строящимся жилым комплексом. Эти земли ранее уже выставляли аукцион, но желающих арендовать их почти на три года не нашлось.

Первый участок расположен по улице 6-я Нагорная, 15г/3. Его площадь составляет 9 тысяч квадратных метров, на нем нет строений, только заброшенные сети водоснабжения и деревья. Начальная стоимость лота – 8,5 млн рублей. Такую сумму победитель торгов будет ежегодно платить муниципалитету.

Согласно условиям торгов, эту и две другие территории сдают в аренду на 2 года 8 месяцев, и за это время на них должны появиться жилые дома. Потом сдачи проектов земля будет оформлена в собственность и передана всем жильцам в равной доли.

Второй участок на улице 6-я Нагорная, 15г/4 меньше первого, его площадь 5,6 квадратных метров. На нем также нет зданий и сооружений, остались лишь старые сети водоснабжения. Территорию готовы отдать за 6,1 млн рублей.

Третий участок на ул. Нагорная 6-я, 15г/11 свободен от строений и инженерных сетей и частично огорожен. Край предлагает эту площадь в 4,8 тысяч квадратных метров за 5,6 млн рублей.

На всех участках разрешено строить дома не выше 75 метров, или 25 этажей. Коммуникации отсутствуют, поэтому застройщику придется возводить все с нуля. Подать заявку на участие в торгах все желающие могут до 30 января 2020 года, а сам аукцион пройдет 4 февраля 2020 года. Кстати, три этих участка уже выставляли на аукцион осенью, но желающих купить земли не нашлось.

Что известно о микрорайоне?

Квартал, где находятся участки, в 2015 году начала застраивать ныне обанкротившаяся компания "СтройГАЗ". В жилом комплексе "Моховая поляна" должны были появиться 11 высоток повышенной комфортности с модным панорамным остеклением и огромными лоджиями.

Компания привлекла подрядчиков и уже начала работы, но вскоре обанкротилась и заморозила площадки, а земельные участки вернулись в краевую собственность. Теперь их выставляют на торги небольшими партиями.

Сейчас на ул. 6-я Нагорная, 15г/8 и 15г/9 возводит жилой компания "Домстрой-Барнаул". В мае 2019 года на торгах он арендовал еще два участка на ул. 6-я Нагорная 15г/10 и 15г/6 для второй очереди жилого комплекса "Хорошоево". Аукцион на ул. 6-я Нагорная, 15г/2 СЗ "Барнаулкапстрой". Согласно кадастровой карте, в данном квартале размежевано еще несколько участков, которые также должны выставить на аукцион в ближайшем будущем.