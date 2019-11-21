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Три 25-этажки за три года могут построить в нагорной части Барнаула

, ИА "Амител"
Сейчас в этом же районе возводят ЖК "Хорошоево"
ЖК 'Моховая поляна' / Фото: altapress.ru

ЖК "Моховая поляна" / Фото: altapress.ru

В нагорной части Барнаула на торги выставили три земельных участка под строительство высотных домов. Они находятся неподалеку от Краевой клинической больницы, рядом со строящимся жилым комплексом. Эти земли ранее уже выставляли на аукцион, но желающих арендовать их почти на три года не нашлось.

Первый участок расположен по улице 6-й Нагорной, 15г/3. Его площадь составляет 9 тысяч квадратных метров, на нем нет строений, только заброшенные сети водоснабжения и деревья. Начальная стоимость лота – 8,5 млн рублей. Такую сумму победитель торгов будет ежегодно платить муниципалитету.

Согласно условиям торгов, эту и две другие территории сдают в аренду на 2 года 8 месяцев, и за это время на них должны появиться жилые дома. Потом сдачи проектов земля будет оформлена в собственность и передана всем жильцам в равных долях.

Второй участок, на улице 6-й Нагорной, 15г/4, меньше первого, его площадь 5,6 тысячи квадратного метра. На нем также нет зданий и сооружений, остались лишь старые сети водоснабжения. Территорию готовы отдать за 6,1 млн рублей.

Третий участок, на ул. 6-й Нагорной, 15г/11, свободен от строений и инженерных сетей и частично огорожен. Край эту площадь в 4,8 тысячи квадратного метра предлагает за 5,6 млн рублей.

На всех участках разрешено строить дома не выше 75 метров, это 25 этажей. Коммуникации отсутствуют, поэтому застройщику придется возводить все с нуля. Подать заявку на участие в торгах все желающие могут до 30 января 2020 года, а сам аукцион пройдет 4 февраля 2020 года. Кстати, три этих участка уже выставляли на аукцион осенью, но желающих купить их не нашлось.

Что известно о микрорайоне?

Квартал, где находятся участки, в 2015 году начала застраивать ныне обанкротившаяся компания "СтройГАЗ". В жилом комплексе "Моховая поляна" должны были появиться 11 высоток повышенной комфортности с модным панорамным остеклением и огромными лоджиями.

Компания привлекла подрядчиков и уже начала работы, но вскоре обанкротилась и заморозила площадки, а земельные участки вернулись в краевую собственность. Теперь их выставляют на торги небольшими партиями.

Сейчас на ул. 6-й Нагорной, 15г/8 и 15г/9, возводит жилая компания "Домстрой-Барнаул". В мае 2019 года на торгах он арендовал еще два участка, на ул. 6-й Нагорной 15г/10 и 15г/6, для второй очереди жилого комплекса "Хорошоево". Аукцион на землю по ул. 6-й Нагорной, 15г/2 выиграл СЗ "Барнаулкапстрой". Согласно кадастровой карте, в данном квартале размежевано еще несколько участков, которые также должны выставить на торги в ближайшем будущем.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.11.2019 08:18
- гость -

Вот теперь заживем!

21.11.2019 08:29
- гость -

Хана лесу

21.11.2019 08:41
- гость -

А что об этом думает абориген?

21.11.2019 08:48
Гость

Представляю, что будет, когда отключат электричество...

21.11.2019 08:57
петух с докучаево

с утра пробочка на змеиногорском не чета павловскому но все же внушительная, учитывая что на горе 2 школы 2 садика (частные не в счет) как люди будут ездить?

21.11.2019 08:57
- гость -

Хана лесу

кто-б сомневался, как минимум до широкой просеки, к бабке ходить не надо...

21.11.2019 08:59
- гость -

как люди будут ездить?

дык там медведев предложил взлетно-посадочную полосу сделать...

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