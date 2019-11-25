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Нити судьбы: Алтайский край дарит миру героев

, ИА "Амител"
Писатель Анатолий Муравлев – о том, в чем Алтай ставит рекорды и почему важно знать свою родословную минимум до седьмого колена

Алтайский край богат на эпохальные личности, на судьбоносные истории для нашей страны, на места, хранящие тайны прошлого. О многих из них знает известный писатель и историк Анатолий Муравлев. Человек с очень богатой творческой биографией 40 лет по крупицам собирает фрагменты истории великого Алтайского края и великой России. Рассказ Анатолия Степановича в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" стал продолжением цикла программ, посвященных подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы.

– Анатолий Степанович, по второму образованию вы журналист. Учились в Москве и предпочли московскому распределению возвращение на Алтай. Почему приняли такое решение и не пожалели ли о нем?

К тому времени я уже успел поработать в газете "Молодежь Алтая". Потом окончил журфак. Да, это было распределение выпускников, и, я помню, комиссия была страшно поражена, когда я сказал: "Да нет, я не хочу в вашем московском издании работать!" А предложение было шикарное – в издании "Молодой коммунист", являвшемся органом ЦК КПСС. Там, конечно, карьера могла бы сложиться весьма неплохо. Но я рвался на Алтай. На вопрос "почему" отвечал: "Там могилы моих предков, там мои друзья, мои герои. Я хочу там жить. Хочу, чтобы моя судьба была связана с этим краем".

– В поле зрения ваших журналистских интересов были разные темы. Как вы пришли к теме Великой Отечественной войны и почему решили заняться сбором фактов о ней?

– Я сын фронтовика. Поэтому тут размышлять даже не о чем. Конечно, папа, как и большинство участников Великой Отечественной, не очень много рассказывал. Нас у него три сына. Сложно представить, но до 1965 года 9 мая не был праздником как таковым. Но в какой-то момент они стали собираться, и вот мы с братьями в соседней комнате – ушки навострили – и внимали тем историям, которые папа с товарищами обсуждали между собой на своем, фронтовом, языке. Это было просто замечательно! Ну а когда я стал старше, эта тема для меня так и осталась интересна.

Помню, когда учился еще в школе, это как раз 1965 или 1966 годы были, нас, старшеклассников, попросили обойти живущих по соседству фронтовиков. Я опросил тогда больше десятка этих замечательных людей, дотошно записал их истории, получилось две большущих тетради. Сдал их в школу, занял какое-то место по школе и району. Вопросом, куда эти записи делись, я занимался потом. Говорили, что передали в районный отдел образования. Я приезжал в Павловское районо, там развели руками, мол, нет, ничего не получали… Пытался найти в архиве. Ничего. А ведь вот это был бессмертный полк! Моим героям на тот момент было по 40-50 лет, в их памяти события войны были достаточно ярки.

То есть это был ваш первый опыт описания историй фронтовиков?

– Да. Потом, уже работая в "Молодежи Алтая", я написал очерк "Кавалер Серебряной звезды". Серебряная звезда – это американский орден, которым награждались солдаты (не офицеры). Это высшая солдатская награда – как наш орден Святого Георгия или как орден Славы. В нашей стране всего 12 кавалеров Серебряной звезды. Они были представлены к званию Герой Советского Союза, и когда на Эльбе встретились наши войска с американскими, вот этой дюжине воинов вручили высшую награду США.

Алексей Федорович Кочегаров – герой, которому я посвятил свой материал. Он мой дальний-дальний родственник через троюродную сестру Светлану Красову. На войне Алексей Федорович был снайпером. Действовала даже целая школа Кочегарова, о нем писали во фронтовой печати. На момент подготовки очерка он был жив, был потрясающим рассказчиком. Этот орден он терял, потом спустя несколько лет нашел его в грядке своего огорода. Его дважды представляли к званию Героя Советского Союза. Первый раз, так получилось, он ударил офицера, поэтому отменили это решение. Ну а второй раз, когда представили к высшей государственной награде, он получил Серебряную звезду. Кстати, американская награда давала возможность жить в США, еще какие-то льготы и привилегии. Когда Алексею Федоровичу об этом рассказали, он сказал: "Да нужна мне эта Америка!" И прожил до самого последнего дня на Алтае, в Мамонтовском районе.

Вы сын фронтовика. Давайте вспомним вашего папу. Где он воевал, какими историями все-таки поделился?

– Он был водителем на "полуторке". Самое страшное, что я запомнил из его рассказов: "Вот едешь и не знаешь, соберут ли вообще твои косточки. Просто сдетонирует где-нибудь на дороге какой-нибудь снаряд, слепой выстрел или осколок от снаряда попадет. Такое уже десятки раз было. Ничего не остается от машины, только колеса разлетаются. И огромная яма, поскольку полный кузов снарядов".

То есть он занимался перевозкой снарядов?

– Всю фронтовую жизнь, в том числе и в Японии.

– А давайте еще историю вспомним, которая, может, сыграла для вас лично особую роль.

– Я знал десятки, может, даже сотни фронтовиков. Написал несколько книг на военную тематику, в том числе "Неизвестный Алтай. Лихолетье войны", где рассказал о нескольких десятках персон, которые известны в крае. Например, был очень близко знаком с генералом Козиным, который жил в Барнауле, с генералом Карначевым… Вот буквально в апреле 2019 года умер уроженец Алтайского края, последний Герой Советского Союза Дмитрий Алексеевич Бакуров. Последние годы он проживал в Новосибирске. Я был с ним очень хорошо знаком. Его чтут. Его бюсты установлены в Каменском районе, в Панкрушихе, в Усть-Пристане, где он работал еще до войны. Замечательный был, интереснейший человек! К сожалению, когда два года назад Дмитрий Алексеевич отмечал свое 95-летие, ни один чиновник с Алтая не приехал поздравить его. В Новосибирске собрали огромный зал в честь юбилея такого великого человека.

Или Евдокия Пасько, умершая совсем не давно, в 2017 году – это единственный Герой Советского Союза из женского полка ночных бомбардировщиков. Она проживала в Москве, была кандидатом наук, окончила барнаульскую 25-ю школу. Я, наверное, около года искал средства, спонсора, для того чтобы съездить вместе с оператором Анатолией Фуксом и сделать фильм о ней. Но, к сожалению, не нашлось финансовой возможности.

Очень жаль, что не сложилось.

– Буквально пять лет назад, накануне 70-летия Великой Победы, я подготовил сборник о 35 Героях Российской Федерации. И, между прочим, соседние регионы не могут с нами посоперничать в этих цифрах: в Томской области – их 10, в Калуге – пять и так далее. Так же как и Героев Советского союза. По подсчетам моего друга и коллеги, писателя Алексея Ивановича Кобелева, 516 Героев Советского союза и полных кавалеров ордена Славы дал Алтай. По моим подсчетам, из них уроженцев Алтая – 221 человек.

– С чем, на ваш взгляд, связано, что наша земля богата такими людьми?

– Мы все – потомки переселенцев. А это люди рисковые, которые сорвались с места где-то в европейской части России, уехали за четыре тысячи верст с маленькими детьми, со скотом, с инвентарем, с семенами. Когда я писал книгу о Калашникове, я погрузился в эту эпоху с головой. Сколько нужно было труда, чтобы прокормить всю эту ораву, огромную семью на ноги поставить!

То есть подвиг у жителей Алтайского края в крови. Есть проект "Победа в каждом из нас", в рамках которого собирают рассказы о подвигах, о наших алтайских героях. И эти истории касаются не только периода Великой Отечественной войны, но и послевоенного времени и современности. Эти истории принимают на электронную почту pobedavnas@mail.ru. Поэтому если хочется рассказать о своем родственнике, друге, человеке из соседнего двора, смело направляйте по указанному адресу. Рассказ о тех, кто ковал и кует победу на разных фронтах, прозвучит на волнах радио или в телеэфире, будет опубликован на страницах печатных изданий.

– Я согласен, победа – это не обязательно война. В повседневности мы все совершаем впечатляющие победы. Это так же как патриотизм. Я вот недавно с одним чиновником спорил. Он меня упрекнул за критику в сторону власти: "Ты не патриот!". Уж если я не патриот, раз написал и издал 42 книги, посвященные истории любимой страны… То есть патриотизм – это любовь к дому, любовь к своим предкам, друзьям, семье, детям. Это понятие намного шире, чем участие в войне и защита своего Отечества.

Хотелось бы поговорить о ваших книгах, посвященных Великой Отечественной войне. Вы уже рассказывали про "Неизвестный Алтай. Лихолетье войны". В чем заключена ценность ваших изданий?

– Вы знаете, писатель, который не сидит, не просто пользуется архивами, а обладает журналистским опытом, – я 40 лет проработал журналистом – лично встречался если не с самими героями, то с их потомками, людьми, знакомыми с той или иной историей, всегда привносит в свои творения особое украшение. Книги получаются живыми и наполненными.

– Личное общение дает, в первую очередь, эмоцию. Вспомните какую-то самую эмоциональную встречу?

– Вот буквально месяц назад мы вместе с шеф-редактором ГТРК "Алтай" Ириной Прокофьевой сняли фильм о Валеге. Валега – это один из героев книги Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда". Эта яркая книга фронтовика, лейтенанта, который стал родоначальником целой серии подобных изданий. И вот одним из героев был его ординарец Михаил Волегов. Замечательные слова там о нем: "Это человек, который умел все. Умел приготовить из ничего любую пищу в самых спартанских условиях. Хорошо воевал. Хороший рассказчик был". Он, к сожалению, уже умер. И мы встречались с его сыном Борисом и другими потомками. Потрясающие истории рассказали. Особенно о том, как в 1971 году Виктор Некрасов приезжал к Михаилу Волегову в село Бурла и они там встречались в течение целой недели, вместе выступали на вечере в районном Доме культуры перед переполненным залом; рыбачили, охотились…

– Необычным герой был не только на войне, но и в жизни.

– Да. И вот у меня целая серия очерков, посвященных подобным людям – так называемым прототипам героев произведений. Это и Анастасия Пешкова, которая была одной из натурщиц при создании скульптуры "Родина-мать" в Волгограде. Виктор Тюфяков, ставший прототипом главного героя фильма "Четыре танкиста и собака". Это и Сергей Голубев – генерал-полковник, герой Советского Союза, уроженец Барнаула, который стал прототипом героя фильма "Чистое небо".

– Истории 80 человек в вашей книге "Поверх барьеров", о которой идет речь?

Поменьше. Несколько десятков.

– Какая история из этой книги тронула вас лично больше всего?

В том числе и о Калашникове. Ему посвящен большой очерк, который писался по свежим следам в 2009 году я был на 90-летии Михаила Тимофеевича в Ижевске, общался с ним. В 2019 году с 23 по 25 октября проходили торжества, посвященные его 100-летию. Я выступал на Всероссийской конференции, рассказал в том числе и о том, что я – первый человек, который написал настоящую дату рождения Калашникова. Оказывается, родился он не в 1919 году, а 3 марта 1917 года.

– То есть два года у него отняли?

Нет, он сам. Судьба у Михаила Тимофеевича очень сложная была. В 1930 году семью сослали в Нарым. Он был вынужден подправить документы, поскольку два раза сбегал со ссылки, а это каралось очень сурово – смертной казнью. Ему на тот момент было больше 16 лет, и он подпадал под эту статью. В 1936, накануне, вышло Постановление Совнаркома и ВЦИК о том, что в армию берут с 19, а не с 21 года. А ему тогда шел уже двадцатый год, и Калашников (уже тогда руки золотые были у будущего изобретателя) сделал из березового нароста печать, смастерил справку, на основании которой ему и выдали новый паспорт.

– А как вам удалось выяснить эти факты?

В краевом архиве. Как раз на прошедшей конференции встречались с Александром Ужановым, который издал серию "Жизнь замечательных людей", и он сказал, что никто до меня из пишущей братии не смог раскопать такого интересного момента в биографии великого человека.

– Сколько же еще интересного и неизведанного хранится в наших архивах!

– У меня буквально только что вышла книга "Женщины и вожди". Вот небольшой анонс: "На Алтае проживали или проживают родственники Александра и Натальи Пушкиных, Михаила Лермонтова, Александра Блока, Владимира Арсентьева, Александра Беляева; жены руководителей страны: Михаила Горбачева, Михаила Калинина, Николая Бухарина, Льва Каменева, Александра Руцкова" и так далее, и так далее…

Как вам удалось все это узнать?

– Сорок лет искал. В этой книге есть в том числе и о фронтовиках интересные факты. В Бийске проживала единственная на Алтае командир танка Нина Бондарь. Прошла всю войну. Она, помню, очень сурово рассказывала о своей жизни. Ее сын воевал в Чечне, она у него спрашивала: "Ну как тебе?" – "Слушай, мама, вот теперь я понимаю: нам мужикам невыносимо, а каково вам – там же просто жуть!"

На Алтае женщины-бомбардировщики, командир танка… Каких еще ярких и неординарных женщин времен Великой Отечественной войны вспомните?

– Например, Вера Кащеева. Это уроженка нашего края, Герой Советского Союза, медик. Вместе со своими соратниками переплыла Днепр, закрепилась на другом берегу и даже ходила в разведку, поскольку от их роты оставалось всего девять человек. И как раз за это была удостоена высшей награды страны.

– В Барнауле в честь нее названа улица. А как ее дальнейшая судьба сложилась?

Она вернулась с войны, работала медиком, потом переехала на Дальний Восток. К сожалению, погибла в автомобильной аварии.

– Сейчас вы достаточно плотно работаете в проекте "Победа в каждом из нас". Как вы думаете, что может для себя вынести молодежь, изучая историю семьи, своей малой родины? Насколько это важно сейчас?

Я не буду назидать. Просто расскажу, как я поступил. На сегодняшний день я имею родословную на 11 поколений, документально подтвержденных. С 1816 года род Муравлевых я знаю достоверно, всех своих прямых и косвенных прадедов. Конечно, на это потрачено очень много времени. Сидел в архивах, переписывал данные. Мои предки из Тамбовской губернии. Буквально недавно, будучи на съезде Военно-исторического общества (я председатель регионального отделения), познакомился со своим коллегой. Он мне задал вопрос, откуда мои предки. "По отцовской линии – из Змеево, по материнской – Лысые Горы". Он мне в ответ: "Я тоже змеевский. А знаешь такого писателя…?" Называет фамилию, я знаю, что этот автор написал серию книг о Лысых Горах, но не мог вспомнить, найти. В итоге мой коллега познакомил меня с ним. Собираемся написать книгу о том, как переселенцы из Тамбовской губернии обосновались на Алтае. Например, в Романовском районе поныне есть село Тамбовское. В селе Колыванском Павловского района, откуда я родом, несколько лет назад вышла книга, в которой описано, что половина основателей этого села – это тамбовчане.

Это я к тому, что сегодня молодежи никакого труда не составляет найти нужную информацию. 144-й фонд в краевом архиве – сиди и копайся, находи, что необходимо.

– А что это может дать молодым поколениям?

Как говорили наши предки, семь колен надо знать. Без этого никак. Иначе ты человек без роду. Несколько лет назад я работал над проектом, над большим фотоальбомом "Бессмертный полк". Мы первыми в стране издали эту книгу. И я прикоснулся к тем темам, которые описывали, как правило, ближайшие родственники наших фронтовиков. И ведь это замечательные истории! Там еще несколько книг можно сделать из этих историй.

– Анатолий Степанович, вы упомянули, что являетесь председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества. Расскажите, пожалуйста, что это за общество и могут ли жители Алтайского края внести какой-то свой вклад в его работу?

– Круг вопросов, которыми занимается это общество, как раз близок к той теме, о которой мы сегодня разговариваем. Это и поиск фронтовиков, и увековечение их памяти. За последние несколько лет мы в Алтайском крае благодаря военно-историческому обществу увековечили имена свыше семи десятков Героев Советского Союза в виде мемориальных досок в местах, где они учились, жили.

Вы обладатель многих наград. В частности имеете государственную награду Российской Федерации – медаль "Защитнику свободной России". Расскажите, за что вам ее вручили?

– Это 1991 год. События августа, так называемое ГКЧП, когда Михаил Горбачев был задержан и его соратники объявили о создании Госкомитета по чрезвычайному положению. Я со своими коллегами – Алексеем Сарычевым и Константином Емешиным – провел ночь в крайисполкоме. Мы поддерживали связь с Верховным Советом. Я тогда работал на краевом радио. И записал то самое обращение Ельцина к Хасбулатову, передал запись в крайисполком. Они тогда голосовали на Малом совете. Помню, что только два человека поддержали, еще несколько человек нейтрально отнеслись, остальные все были против Ельцина. В Краснощековском районе даже был создан свой местный Госкомитет по чрезвычайному положению. Мы противостояли всем этим незаконным проискам. Вероятно, за это и были награждены.

Спустя два года вы получили эту медаль. Спасибо вам большое, Анатолий Степанович, за такой душевный разговор. Радуйте нас новыми книгами. А я хочу напомнить, что каждый житель Алтайского края может помочь в формировании исторического пласта о героях и великих событиях Великой Отечественной войны, послевоенных лет и современности. Рассказы ждет коллектив проекта "Победа в каждом из нас" по адресу pobedavnas@mail.ru.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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