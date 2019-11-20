В Денисовой пещере на Алтае нашли фигурку пещерного льва возрастом 45 тысяч лет

Ученые института археологии и этнографии (ИАЭТ) из Новосибирска нашли в Денисовой пещере в Алтайском крае древнюю фигурку пещерного льва. Она была изготовлена около 45 тысяч лет назад, сообщил "Интерфаксу" главный научный сотрудник ИАЭТ Михаил Шуньков.

По его словам, фигурка в виде пещерного льва изготовлена из бивня мамонта. Ее нашли в одиннадцатом слое пещеры. Длина находки — 4,2 см. Специалист отметил, что возраст находки — от 45 до 50 тысяч лет, а изготовить ее могли денисовцы — подвид древних людей, представители которого жили в пещере в то время.

Скульптура выполнена в виде хищника, который готовится к прыжку. Правда, нашли ее без головы. На фигурке ученые обнаружили орнамент в виде насечек и следы охры. Это означает, что в древности лев был окрашен.

Ученые отметили, что находка напоминает по своей стилистике фигурки из пещер на границе Франции и Германии. Но на сегодняшний день лев из Денисовой пещеры — самый древний из подобных артефактов.

Также Шуньков отметил, что в южной галерее пещеры археологи обнаружили костяные орудия и украшения начала верхнего палеолита: шило, лопаточки, подвески из зубов различных животных, скорлупы страуса и хризолита.

"На сегодняшний день в Денисовой пещере собрана наиболее представительная коллекция костяных орудий", — рассказал "Интерфаксу" Шуньков.