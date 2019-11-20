В Рубцовске неизвестные подростки избили 10-летнего школьника

Неизвестные подростки в избили 10-летнего школьника, пишет "вРубцовске.ру" со ссылкой на сводку за неделю скорой помощи.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 15 ноября. Дежурному поступил звонок от родителей ребенка. Со слов школьника, его избили неизвестные подростки, примерно в полдень, когда он возвращался домой.

Пострадавшего осмотрели в травмпункте и отпустили домой. Однако к вечеру он почувствовал себя плохо. Ребенок жаловался на головокружение и тошноту. Его пришлось госпитализировать. Врачи поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица.