Владимир Путин заявил о застое реальных доходов россиян

Владимир Путин рассказал о том, что зарплаты россиян растут, но их реальные доходы продолжают стоять на месте, сообщают "Известия".

Президент России призвал изменить эту ситуацию, а также отметил, что данное направление работы является для правительства важнейшим, однако результаты здесь он оценил как "весьма скромные".

"Залог устойчивого долгосрочного роста благополучия граждан – это, конечно, динамичное развитие экономики в целом, увеличение вложений в развитие и создание качественных рабочих мест, в инфраструктуру", – сказал он.

Также президент отметил, что уровень безработицы среди населения за первые девять месяцев достиг исторического минимума и составил 4,6% населения страны.