Девочки, такие девочки. Чтобы задержать преступницу, полицейские устроили фотосессию

Сотрудники ГУ ФСИН задержали жительницу Екатеринбурга, пригласив ее на фотосессию, сообщает Znak.

В феврале ее осудили за приобретение наркотиков и назначили 400 часов исправительных работ, которые екатеринбурженка постоянно прогуливала и не отвечала на звонки инспектора. Тогда ее объявили в розыск.

Сотрудники ГУ ФСИН, изучив социальные сети прогульщицы, установили, что девушка хочет стать моделью. Они представились работниками модельного агентства и предложили ей провести пробную фотосессию в одной из городских студий.

"Девушка подготовилась к фотосессии – сделала макияж, подобрала соответствующий, на ее взгляд, наряд", – сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН.

Два месяца несостоявшейся фотомодели придется провести в тюрьме.