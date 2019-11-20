В Республике Алтай четыре женщины жестоко пытали знакомую и снимали это на телефон

Две жительницы Республики Алтай и две их знакомые предстанут перед судом за жестокое издевательство над личностью, сообщает СК по региону.

36-летняя жительница Горно-Алтайска, которая занималась проституцией, находясь в состоянии алкогольного опьянения пришла к женщине, чтобы заставить ее изменить показания в суде по делу, где преступница проходила как подсудимая. Сначала злоумышленница избила потерпевшую и угрожала ей убийством, а после этого на протяжении семи часов вместе с двумя подругами издевалась над ней.

"При этом обвиняемые группой лиц били потерпевшую руками и ногами по различным частям тела, хватали за волосы и волокли по комнате, обливали горячим чаем, обматывали вокруг ее шеи шнур электрического удлинителя, перекрывая доступ воздуха к ее дыхательным путям, зажигалкой подожгли волосы на голове, тушили об голову сигареты, кухонным ножом срезали часть волос на ее голове", – рассказали в ведомстве.

После этого они перевезли потерпевшую в другую квартиру, где продолжили мучить ее. К преступницам присоединилась еще одна женщина.

Знакомый пришел домой к потерпевшей и обнаружил следы погрома. Сотрудники полиции получили сообщение от мужчины и смогли вызволить женщину. В телефоне одной из злоумышленниц они обнаружили фотографии пыток.

В суде все четверо свою вину не признали и противодействовали следствию, но от наказания их это не спасет.