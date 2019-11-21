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Готовность 90%. Новый ясли-сад достраивают в спальном районе Новоалтайска

, ИА "Амител"
Сдать объект планируют до конца года
Фото: sgd22.ru

Фото: sgd22.ru

Детский ясли-сад на 280 мест достраивают в новом микрорайоне Новоалтайска. Он примет воспитанников 1 сентября 2020 года, но сдадут объект уже к концу этого года. Сейчас здание готово почти на 90%. На его проектирование, строительство и приобретение оборудования из краевого и федерального бюджетов выделено почти 239 млн рублей. Специалисты регионального Минстроя и администрации Новоалтайска проверили ход работ на объекте.

Сдадут до конца года

Двухэтажный ясли-сад состоит из четырех блоков. На объекте сделали стены и перекрытия, внутренние сети, установили окна, заасфальтировали проезды и тротуары.

Осталось завершить крышу, отопление и вентиляцию, доделать фасадные, электромонтажные и некоторые отделочные работы, установить малые архитектурные формы во дворе. Сейчас на объекте задействованы бригады строителей из 60 человек.

"Этот детский сад является одним из объектов национального проекта "Демография", на его строительство выделили около 239 млн рублей. Контракт на работы был заключен 4 декабря 2018 года, сейчас мы идем по графику, готовность здания высокая, почти 90%. До конца года завершим на объекте все работы и сдадим его. Уже в конце 2019 начнем поставлять оборудование для медицинских кабинетов, столовых, детских, групповых спален. Полностью здание будет укомплектовано в 2020 году", – отметила заместитель директора Единого стройзаказчика Алтайского края Наталья Лукьянчикова.

Первоначальный проект яслей-сада в ходе работ немного изменили. Так, изначально высота подвала у объекта должна была быть 1,2-1,5 метра, но ее решили увеличить.

"Так как подвал здания в будущем будут эксплуатировать, после переговоров с местными властями решено увеличить его высоту до 2,2 метра. В любом случае мы учитываем значимость объекта, его назначение и пожелания заказчика", – добавила Наталья Лукьянчикова.

Новый сад для нового района

Детский ясли-сад находится в молодом и перспективном районе города, где скоро появятся несколько многоэтажных домов.

"Объект построен рядом с крупным жилым комплексом "Демидов парк" на 778 квартир. В этом районе проживают молодые семьи, и строительство такого объекта имеет социальное значение. В перспективе здесь в ближайшие пять лет построят еще 20 многоквартирных домов. Автодорогу, которая прилегает к яслям-саду, уже отремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В дальнейшем планируются ремонтные работы на двух улицах – Никитина и Индустриальной", – отметил первый заместитель главы администрации Новоалтайска Сергей Лисовский.

Сейчас в Новоалтайске уже есть 16 детских садов на 3,5 тысячи мест. Однако в городе наблюдается нехватка детских дошкольных учреждений, и своих мест в них ждут 2,6 тысячи детей.

"Новый объект поможет сократить очередь в детские сады. Но в 2020 году мы планируем сдать еще и детский сад "Кораблик" на 320 мест. Он более 15 лет пустовал, и сейчас его капитально ремонтируют", – добавил Сергей Лисовский.

У строящегося яслей-сада названия пока нет: его придумают родители малышей. Кстати, здесь планируется разместить 11 групп, в пяти из которых будут дети до трех лет, а в шести – от трех до семи. По словам городской администрации, свои двери объект откроет осенью 2020 года.

Справка

В Алтайском крае сегодня ведется строительство еще нескольких подобных дошкольных учреждений с наполняемостью от 140 до 330 мест. Так, помимо Новоалтайска, ясли-сады уже строятся в краевой столице, Бийске, Камне-на-Оби и Первомайском районе. Общая мощность объектов – 2,5 тысячи мест, в том числе 1,1 тысячи мест для детей до трех лет.


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