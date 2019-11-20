Полицейские спасли людей из горящего дома с помощью грузовика

Сотрудники ДПС в подмосковном Щелково спасли людей из горящего дома, подогнав к стене грузовик.

На первом этаже двухэтажного дома начался сильный пожар, который заметили проезжавшие мимо полицейские. На втором этаже оказались заблокированы двое мужчин.

Сотрудники полиции помогли подогнать вплотную к дому "Газель", чтобы люди смогли спрыгнуть на нее. В это время один из инспекторов вызвал пожарных и пошел в дом, чтобы вывести остальных людей. В одной из квартир дверь не открыли, и ее пришлось выбивать. Внутри нашли пенсионера, которого вывели и отогрели в патрульной машине.

Пожарные быстро справились с огнем, никто не пострадал, сообщают "Вести".