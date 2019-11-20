Коммунальная авария повредила помещение спортшколы в Барнауле

Из-за коммунальной аварии пострадало помещение школы кикбоксинга на улице 80-й Гвардейской Дивизии, рассказали местные жители в сообществе Barnaul22.

"Зал поплыл вместе с потолками и стенами, пострадал спортивный инвентарь, кипяток уничтожил почти все", – говорится в сообщении.

Также автор поста отметил, что вода начала капать с потолка еще неделю назад, но коммунальные службы, по его словам, не отреагировали на жалобы.

Сейчас вода ушла из помещения, но теперь требуется его просушка. В социальных сетях у барнаульцев просят помощи. Нужны тепловые пушки, для того чтобы высушить зал. В противном случае он замерзнет и потребуется дорогостоящий ремонт.