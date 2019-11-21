У "Джокера" будет продолжение

Режиссер "Джокера" Тодд Филлипс решил снять продолжение своей картины, сообщает The Hollywood reporter.

Источники издания рассказали, что кинематографист побывал на встрече с представителями студии Warner Bros и обсудил съемки второй части, а также попросил разрешение на создание новых историй с персонажами киновселенной DC. Утверждается, что Филлипсу позволили снять еще один проект.

Представитель студии и режиссер пока эту информацию никак не комментировали. Ожидается, что главную роль в картине также сыграет Хоакин Феникс.