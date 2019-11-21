Машинам лучше в гараже. В четверг в Алтайском крае ожидаются ночные морозы

В четверг, 21 ноября, на территории Алтайского края ожидаются сильные ночные морозы.

Ночью температура воздуха составит от -27 до -32 градусов. В южных районах до -27. В отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь. Днем воздух немного прогреется до -18, -23 градусов.

В Барнауле ночью ситуация похожая. Температура воздуха ночью -30, -32 градуса, а днем -20 -22. Преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

Ветер на всей территории края юго-западный 3-8 метров в секунду.

Постепенно на территорию региона придет потепление. Уже к субботе днем столбики термометров будут показывать -12 -15 градусов.