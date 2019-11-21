Путин рассказал о причинах распада СССР

Президент России Владимир Путин рассказал, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, а причиной его стала неэффективная экономическая политика, сообщает "Лента".

"Это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", — сказал глава государства.

В качестве примера эффективных преобразований Путин привел КНР, где получилось "использовать возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики". Он отметил, что в СССР ничего подобного сделано не было.