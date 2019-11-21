Путин рассказал о причинах распада СССР

Президент России Владимир Путин рассказал, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, а причиной его стала неэффективная экономическая политика, сообщает "Лента".
"Это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", — сказал глава государства.
В качестве примера эффективных преобразований Путин привел КНР, где получилось "использовать возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики". Он отметил, что в СССР ничего подобного сделано не было.
Комментарии
Перевербовали "контору" всю с потрахами, вот и причина
Я так понимаю сейчас экономика РФ при правлении уже 20 лет вот таких !!!на высшем уровне!!! и все эффективнооооооо.
причиной его стала неэффективная экономическая политика
а-то, раформа косыгина-либермана запустившая становление капитализма в СССР....
В качестве примера эффективных преобразований Путин привел КНР
ага
Китайская Народная Республика есть социалистическое государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян.
)))
Калоши резиновые производили не того размера...
КГБ просрали империю. Могли бы пристрелить просто несколько национальных лидеров .