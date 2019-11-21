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Готовьте кошельки. Получить или поменять водительские права теперь будет очень дорого

, ИА "Амител"
В нескольких городах люди уже выстроились в очередь
Фото: ruwest.ru

Фото: ruwest.ru

Ранее "Российская газета" сообщила об изменениях в порядке получения медицинской справки для водителей. С 22 ноября россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения наличия в организме наркотиков и маркера CDT, который указывает на систематическое употребление алкоголя. 

Сразу после появления этой информации в нескольких российских городах автомобилисты выстроились в очереди, чтобы получить справки до вступления нововведений в силу. Так, "Вести Воронеж" сообщают, что у местного наркодиспансера собралось несколько десятков человек. Основная причина ажиотажа на получение документа — резкое повышение стоимости. По данным телеканала, с 22 ноября стоимость прохождения комиссии вырастет с тысячи до 5450 рублей. 

Жители Ярославля утверждают, что стоимость получения справки в их городе вырастет почти в 14 раз. Сейчас стоимость процедуры 300 рублей, а вырастет она до 4,8 тысяч. 

В социальных сетях Барнаула также активно обсуждается темя подорожания медицинской справки. Сообщается, что в местных медицинских учреждениях цена также увеличится в несколько раз. Тем не менее, очередей в Барнауле пока нет. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

21.11.2019 08:25
- гость -

Если подорожание с 22 ноября то поздно пить боржоми.

21.11.2019 08:26
Зануда

чем тщательнее подходить к выдаче справок-тем меньше аварий будет.... а нельзя ужесточить выдачу справок и при этом не увеличивать стоимость??? или это невозможно по причине жадности власти???

21.11.2019 08:27
- гость -

Очередное безмолвное жаханье электората?

21.11.2019 08:40
- гость -

Туда же и получение нового образца паспорта по той же схеме. Не чего народ распускать.

21.11.2019 08:42
- гость -

народ проигрывает по всем фронтам б@здарн@му "но слишком высоко оплачиваемому" правительству с вождем Ч - прискорбно !!!

21.11.2019 08:55
- гость -

Главное этот побор обосновать благими намерениями. Можно еще по форме черепа выявлять преступников и на пару тройку лет привлекать их на принудительные работы на благо общества.

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