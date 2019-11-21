Готовьте кошельки. Получить или поменять водительские права теперь будет очень дорого

Ранее "Российская газета" сообщила об изменениях в порядке получения медицинской справки для водителей. С 22 ноября россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения наличия в организме наркотиков и маркера CDT, который указывает на систематическое употребление алкоголя.

Сразу после появления этой информации в нескольких российских городах автомобилисты выстроились в очереди, чтобы получить справки до вступления нововведений в силу. Так, "Вести Воронеж" сообщают, что у местного наркодиспансера собралось несколько десятков человек. Основная причина ажиотажа на получение документа — резкое повышение стоимости. По данным телеканала, с 22 ноября стоимость прохождения комиссии вырастет с тысячи до 5450 рублей.

Жители Ярославля утверждают, что стоимость получения справки в их городе вырастет почти в 14 раз. Сейчас стоимость процедуры 300 рублей, а вырастет она до 4,8 тысяч.

В социальных сетях Барнаула также активно обсуждается темя подорожания медицинской справки. Сообщается, что в местных медицинских учреждениях цена также увеличится в несколько раз. Тем не менее, очередей в Барнауле пока нет.