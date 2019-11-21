Режиссер новых "Ангелов Чарли" обвинила в провале картины мужчин

Режиссер ремейка "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс пожаловалась на то, что мужчины не хотят смотреть боевики с женщинами в главных ролях, пишет "Лента".

В первые выходные проката ее картина собрала всего 9 млн долларов. Ожидается, что она станет одной из самых провальных работ за всю историю проектов компании Sony.

"Слушайте, люди должны покупать билеты и на этот фильм тоже. Он должен заработать деньги. Если это кино не приносит денег, это лишь укрепляет стереотип о том, что в Голливуде мужчины не хотят смотреть на женщин в боевиках", – заявила Бэнкс.

Пользователи интернета напомнили ей о том, что кинокомиксы "Чудо-женщина" и "Капитан Марвел" были вполне успешны, несмотря на то, что главными героинями были женщины.

"Люди пойдут смотреть кинокомиксы про Чудо-женщину или капитана Марвела, потому что это мужской жанр", – отреагировала Бэнкс.