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Новости

В МВД разработали новый способ лишения водительских прав

, ИА "Амител"
Теперь забрать права смогут по медицинским показаниям
Фото: vladtime.me

Фото: vladtime.me

МВД подготовило поправки к ряду законов, предусматривающие лишение людей водительских прав по медицинским показаниям, сообщает РБК.

Из текста проекта следует, что поправки коснутся законов "О безопасности дорожного движения", "Об охране здоровья граждан" и "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут передавать в ГИБДД данные об ухудшении здоровья водителей. Если у автомобилиста обнаружат заболевание, которое считается медицинским противопоказанием для управления автомобилем, то в течение месяца гражданин будет обязан пройти повторную медицинскую комиссию. 

Если диагноз подтвердится или водитель не явится на медосмотр, то информацию об этом направят в МВД для аннулирования водительского удостоверения. 

Напомним, что с 22 ноября в силу вступят новые правила получения водительской медсправки. Анализы на употребление наркотиков и систематическое употребление алкоголя станут обязательными, что значительно повысит стоимость обследования. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

21.11.2019 09:23
- гость -

Т.е. если вы врачу нахамили, он передает данные в ГИБДД об плохом вашем состоянии и вы попадаете на 5 - 8 т.р., тратите кучу нервов и времени. )

21.11.2019 09:26
- гость -

ага.ага

21.11.2019 09:27
- гость -

глупость какая... кому вы нужны?)

21.11.2019 09:30
- гость -


21.11.2019 09:27
- гость -

глупость какая... кому вы нужны?)
------
план спустят, привяжут к премии выполнении плана. Это ж роисся...

21.11.2019 09:31
- гость -

21.11.2019 09:23
- гость -

не хамите

21.11.2019 09:33
- гость -

а если не дай бог письмо счастья до вас не дошло, а с почтой россии это постоянно, то автоматом остаешься без прав. норм, что ..

21.11.2019 09:34
- гость -

скоро советский мультик про чипполино будет казаться "светлым будущем"

21.11.2019 09:35
- гость -

Вот пришли вы к терапевту он померил вам давление и агааа. 130 на 85! Гипертония . Милости просим на повторное медосвидетельствование за 8 килорубликов.

21.11.2019 09:35
- гость -

21.11.2019 09:23
- гость -

не надо никому хамить

21.11.2019 09:37
Бестия

я в шоке. Цена прав и справки 10 000 рублей!!!

21.11.2019 09:42
- гость -

А можно в кредит? Ну или рассрочка?

21.11.2019 09:43
- гость -

Ростят кормушку !

21.11.2019 09:43
- гость -

С такими законами не хочешь но начнешь пить...

21.11.2019 09:46
- гость -

Хочу видеть наших законоплетов в гробу и в белых тапочках!

21.11.2019 09:48
- гость -

-строгость российских законов, компенсируется необязательностью их исполнения...

21.11.2019 09:56
Бестия

Альтернатива бесплатной медицинской справки существует? Или только платные центры?

21.11.2019 10:02
- гость -

Давно пора. Гипертоник с давлением под 200 хуже пьяного. Однако ж садятся и едут, а чем окружающие виноваты, почему рисковать должны? Есть ещё ряд подобных болезней.

21.11.2019 10:03
- гость -

Не нравится - уезжайте из страны (пока стоимость загранпаспорта не подняли)

21.11.2019 10:04
- гость -

Какое бесплатно! Справка водителя не является жизненонеобходимой . Полис здесь не поможет.

21.11.2019 10:07
- гость -


21.11.2019 10:02
- гость -

Давно пора. Гипертоник с давлением под 200 хуже пьяного. Однако ж садятся и едут, а чем окружающие виноваты, почему рисковать должны? Есть ещё ряд подобных болезней.
-------
Абсолютно здоровых людей нет. Периодически у обычных людей давление поднимается, по ряду причин

21.11.2019 10:13
месный

на дорогах узких в рaшке стало очень много машин, нужным людям ездить мешают, надо их поубавить существенно - а вот вам и процесс для этого

21.11.2019 10:14
Бестия

21.11.2019 10:04
- гость -
Какое бесплатно! Справка водителя не является жизненонеобходимой . Полис здесь не поможет.
в поликлинике по месту жит. делают справки бесплатно, но долго.....

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