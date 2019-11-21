В МВД разработали новый способ лишения водительских прав

МВД подготовило поправки к ряду законов, предусматривающие лишение людей водительских прав по медицинским показаниям, сообщает РБК.

Из текста проекта следует, что поправки коснутся законов "О безопасности дорожного движения", "Об охране здоровья граждан" и "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут передавать в ГИБДД данные об ухудшении здоровья водителей. Если у автомобилиста обнаружат заболевание, которое считается медицинским противопоказанием для управления автомобилем, то в течение месяца гражданин будет обязан пройти повторную медицинскую комиссию.

Если диагноз подтвердится или водитель не явится на медосмотр, то информацию об этом направят в МВД для аннулирования водительского удостоверения.

Напомним, что с 22 ноября в силу вступят новые правила получения водительской медсправки. Анализы на употребление наркотиков и систематическое употребление алкоголя станут обязательными, что значительно повысит стоимость обследования.