В МВД разработали новый способ лишения водительских прав

МВД подготовило поправки к ряду законов, предусматривающие лишение людей водительских прав по медицинским показаниям, сообщает РБК.
Из текста проекта следует, что поправки коснутся законов "О безопасности дорожного движения", "Об охране здоровья граждан" и "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
В случае принятия поправок медицинские учреждения будут передавать в ГИБДД данные об ухудшении здоровья водителей. Если у автомобилиста обнаружат заболевание, которое считается медицинским противопоказанием для управления автомобилем, то в течение месяца гражданин будет обязан пройти повторную медицинскую комиссию.
Если диагноз подтвердится или водитель не явится на медосмотр, то информацию об этом направят в МВД для аннулирования водительского удостоверения.
Напомним, что с 22 ноября в силу вступят новые правила получения водительской медсправки. Анализы на употребление наркотиков и систематическое употребление алкоголя станут обязательными, что значительно повысит стоимость обследования.
Комментарии
Т.е. если вы врачу нахамили, он передает данные в ГИБДД об плохом вашем состоянии и вы попадаете на 5 - 8 т.р., тратите кучу нервов и времени. )
ага.ага
глупость какая... кому вы нужны?)
21.11.2019 09:27
- гость -
глупость какая... кому вы нужны?)
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план спустят, привяжут к премии выполнении плана. Это ж роисся...
21.11.2019 09:23
- гость -
не хамите
а если не дай бог письмо счастья до вас не дошло, а с почтой россии это постоянно, то автоматом остаешься без прав. норм, что ..
скоро советский мультик про чипполино будет казаться "светлым будущем"
Вот пришли вы к терапевту он померил вам давление и агааа. 130 на 85! Гипертония . Милости просим на повторное медосвидетельствование за 8 килорубликов.
21.11.2019 09:23
- гость -
не надо никому хамить
я в шоке. Цена прав и справки 10 000 рублей!!!
А можно в кредит? Ну или рассрочка?
Ростят кормушку !
С такими законами не хочешь но начнешь пить...
Хочу видеть наших законоплетов в гробу и в белых тапочках!
-строгость российских законов, компенсируется необязательностью их исполнения...
Альтернатива бесплатной медицинской справки существует? Или только платные центры?
Давно пора. Гипертоник с давлением под 200 хуже пьяного. Однако ж садятся и едут, а чем окружающие виноваты, почему рисковать должны? Есть ещё ряд подобных болезней.
Не нравится - уезжайте из страны (пока стоимость загранпаспорта не подняли)
Какое бесплатно! Справка водителя не является жизненонеобходимой . Полис здесь не поможет.
21.11.2019 10:02
- гость -
Давно пора. Гипертоник с давлением под 200 хуже пьяного. Однако ж садятся и едут, а чем окружающие виноваты, почему рисковать должны? Есть ещё ряд подобных болезней.
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Абсолютно здоровых людей нет. Периодически у обычных людей давление поднимается, по ряду причин
на дорогах узких в рaшке стало очень много машин, нужным людям ездить мешают, надо их поубавить существенно - а вот вам и процесс для этого
21.11.2019 10:04
- гость -
Какое бесплатно! Справка водителя не является жизненонеобходимой . Полис здесь не поможет.
в поликлинике по месту жит. делают справки бесплатно, но долго.....