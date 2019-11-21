Матвиенко обзавидуется: Грудинин оценил карьерные перспективы алтайской коммунистки

Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова имеет все шансы проявить себя на любой государственной должности. Об этом 20 ноября заявил экс-кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в ходе общения по скайпу с региональным крайкомом.

"Я вам так скажу, поставь Машу на любую государственную должность, Матвиенко будет просто завидовать – столько деловых качеств у человека", – сказал Грудинин.

Он также добавил, что в КПРФ большое количество способных людей, "которых можно ставить руководителями районов, губернаторами". Он считает, что есть много "хорошей молодежи, которой надо давать возможность проявлять себя".

Мария Прусакова в ответ поблагодарила Грудинина, сказав, что хоть он ее и переоценивает, но ей приятно.