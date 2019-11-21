Алтайский край встречает бизнес-делегацию из Германии

На площадке НО "Алтайский фонд МСП" 22 ноября 2019 года с 10:30 до 14:00 запланировано проведение встреч и В2В переговоров с представителями бизнеса Федеративной Республики Германия.

Мероприятие соберет профессиональных участников рынка. Для предпринимателей Алтайского края встреча с иностранными гостями открывает возможность успешного заключения экспортных контрактов.

Участники делегации из Германии представляют следующие направления бизнеса:

- строительные материалы, товары для дома, мебель;⠀

- привлечение партнеров-поставщиков для продвижения по каналам электронной торговли в Евросоюзе;⠀

- поставка в розничные торговые сети Германии.⠀

Для субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края участие в мероприятии бесплатно.

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Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Телефон: 8 800 222 8322

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