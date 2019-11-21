Барнаульская студентка хотела снять квартиру, но попалась на уловку мошенников

Девушка 2001 года рождения обратилась к полицейским и рассказала, что осталась без денег и жилья из-за мошенников.
Потерпевшая нашла в интернете сообщение об аренде квартиры-студии и связалась с владельцем жилья. После недолгого разговора она перевела на банковский счет собеседника деньги за аренду. Через некоторое время телефон продавца был выключен, а сообщение удалено. Сумма причиненного ущерба составила 14 тысяч рублей.
В целях сохранения денежных средств граждан полиция обращается с просьбой быть бдительными и внимательными при аренде жилья. Убедитесь, что данная квартира действительно сдается, оформите сделку документально и только после этого оплачивайте услугу, советуют в МВД.
Комментарии
А эти советники девушке помогли?!
В интернетах искать мошенников не умеют.
Поэтому там и процветает беспредел.
Месяцами реклама мошенников крутится, сотни отзывов об обмане (еще тысячи молчунов) - и... ничего не меняется. Моженники стригут мелкими суммами миллиарды.
древнейший развод про квартире, юной деве еще много чего предстоит узнать
В интернетах искать мошенников не умеют.
Да, зато отслеживать лайки и репосты - это они могут..