Барнаульская студентка хотела снять квартиру, но попалась на уловку мошенников

Девушка 2001 года рождения обратилась к полицейским и рассказала, что осталась без денег и жилья из-за мошенников.

Потерпевшая нашла в интернете сообщение об аренде квартиры-студии и связалась с владельцем жилья. После недолгого разговора она перевела на банковский счет собеседника деньги за аренду. Через некоторое время телефон продавца был выключен, а сообщение удалено. Сумма причиненного ущерба составила 14 тысяч рублей.

В целях сохранения денежных средств граждан полиция обращается с просьбой быть бдительными и внимательными при аренде жилья. Убедитесь, что данная квартира действительно сдается, оформите сделку документально и только после этого оплачивайте услугу, советуют в МВД.