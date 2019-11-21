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Выпили и покатались: рубцовские рецидивисты осуждены за кражу алкоголя и угон

, ИА "Амител"
Двоим участникам группировки назначен реальный срок лишения свободы, третьему – условный
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Трое жителей Рубцовска летом этого года обокрали магазин. Они взяли продукты питания и алкоголь. Нести украденное было тяжело, и они решили угнать автомобиль.

Как сообщает региональная прокуратура, в суде парни свою вину полностью признали.

Суд учел неоднократное привлечение подсудимых к уголовной ответственности и назначил им реальные сроки лишения свободы. Несовершеннолетнему грабителю суд счел возможным дать наказание условно с испытательным сроком два года. Пока приговор в силу не вступил.

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Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

21.11.2019 11:20
- гость -

Эти люди бесполезны для, общества, давно пора утилизировать рецедивистов

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