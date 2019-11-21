Выпили и покатались: рубцовские рецидивисты осуждены за кражу алкоголя и угон

Трое жителей Рубцовска летом этого года обокрали магазин. Они взяли продукты питания и алкоголь. Нести украденное было тяжело, и они решили угнать автомобиль.

Как сообщает региональная прокуратура, в суде парни свою вину полностью признали.

Суд учел неоднократное привлечение подсудимых к уголовной ответственности и назначил им реальные сроки лишения свободы. Несовершеннолетнему грабителю суд счел возможным дать наказание условно с испытательным сроком два года. Пока приговор в силу не вступил.