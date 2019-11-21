Вспомнить самое яркое из доброго: готов видеоролик о "Добровольце Алтая 2019"

Торжественная церемония награждения по итогам конкурса "Доброволец Алтая 2019", завершившая октябрь 2019 года, надолго останется в памяти участников и организаторов регионального конкурса. А для того чтобы яркие картинки события навсегда остались в архиве добровольческого движения Алтайского края и всей России, режиссер-организатор финального мероприятия – корпорация творчества EventCorpLife – подготовил небольшое видео о том, как весело и незаурядно награждали лучших добровольцев.

Конкурс "Доброволец Алтая 2019" направлен на выявление и поощрение лучших активистов добровольческих движений региона, а также популяризацию добровольчества в крае.

Организаторами конкурса выступили Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Алтайский государственный университет и Алтайский центр развития добровольчества, который, в свою очередь, является координирующим центром развития добровольчества в Алтайском крае.