Владелица автомойки и юрист: кто претендует на звание новой "Миссис Барнаул"

Финал ежегодного конкурса красоты "Миссис Барнаул 2019" пройдет 30 ноября в клубе "Че Гевара". Начало в 17:00. За корону будут бороться 11 девушек, которые покажут свои таланты. Также в программе будет выступление артистов, розыгрыш призов и подарков от спонсоров.
Узнать дополнительную информацию можно по телефону 8-962-792-40-05.
За звание "Миссис Барнаул" поборется студентка Ксения Осипова, юрист Ирина Федотова, бизнесвумен Александра Фомина, сотрудник МВД Юлия Чиндяскина, специалист по земельно-имущественным отношениям Снежана Вензель, директор крупной международной компании Евгения Бакланова, владелица автомойки и швейного цеха Олеся Пикалова, ведущий специалист ООО "Газпром газораспределение Барнаул" по земельно-имущественным отношениям Александра Афанасьева, хореограф Марина Толстопятова, дизайнер и продавец одежды Ирина Голубинская, а также студентка Диана Байталова.
Комментарии
Бабёшки, на любителя..
Чей "папик" больше заплатит та и будет мисс.
толи фотограф такой, толи девки красивые в барнауле перевелись(
1я, 5я и 8я останьтесь, а остальные на выход.
Кому и кобыла - невеста.