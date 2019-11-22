Пятница, 22 Ноябрь, 09:06

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,84
€ 70,7
Обь
16см +40

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

Владелица автомойки и юрист: кто претендует на звание новой "Миссис Барнаул"

, ИА "Амител"
Финал конкурса красоты пройдет 30 ноября

Финал ежегодного конкурса красоты "Миссис Барнаул 2019" пройдет 30 ноября в клубе "Че Гевара". Начало в 17:00. За корону будут бороться 11 девушек, которые покажут свои таланты. Также в программе будет выступление артистов, розыгрыш призов и подарков от спонсоров.

Узнать дополнительную информацию можно по телефону 8-962-792-40-05.

За звание "Миссис Барнаул" поборется студентка Ксения Осипова, юрист Ирина Федотова, бизнесвумен Александра Фомина, сотрудник МВД Юлия Чиндяскина, специалист по земельно-имущественным отношениям Снежана Вензель, директор крупной международной компании Евгения Бакланова, владелица автомойки и швейного цеха Олеся Пикалова, ведущий специалист ООО "Газпром газораспределение Барнаул" по земельно-имущественным отношениям Александра Афанасьева, хореограф Марина Толстопятова, дизайнер и продавец одежды Ирина Голубинская, а также студентка Диана Байталова.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

22.11.2019 08:29
- гость -

Бабёшки, на любителя..

22.11.2019 08:29
1

Чей "папик" больше заплатит та и будет мисс.

22.11.2019 08:33
я

толи фотограф такой, толи девки красивые в барнауле перевелись(

22.11.2019 08:33
- гость -

1я, 5я и 8я останьтесь, а остальные на выход.

22.11.2019 09:03
- гость -

Кому и кобыла - невеста.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
09:02
Орден Белой розы и красные гвоздики: как отмечают День матери в разных странах 0
08:48
Уральская группа "Курара" выпустила клип на песню "Барнаул" 1
08:29
Минздрав отложил введение нового медосмотра для водителей до 1 июля 2020 года 3
08:16
Владелица автомойки и юрист: кто претендует на звание новой "Миссис Барнаул" 5
07:53
Власти хотят получить от россиян 1 трлн на добровольные пенсии 7
07:38
Мединский пригрозил переносом иностранных фильмов в новогодние каникулы 5
07:18
Бывший депутат Барнаульской гордумы лишен ученой степени за плагиат в диссертации 8
07:08
Как парковать автомобиль зимой в Барнауле, чтобы не потерять день и кучу денег 2
06:56
Алтайский бизнес "нагрузят" налогом, но не критически 1
06:31
Мешки с волшебством: в Алтайском крае стартовала новогодняя акция 0
06:26
Бывших опекунов и лишенных родительских прав занесут в черный список 0
06:05
После лютых морозов в Алтайском крае обещают небольшое потепление 0
06:01
В Барнауле открыли самый современный скалодром. На него потратили 27 млн рублей 4
23:43
Быть мужиком – недорого. Врач назвал пять бюджетных продуктов, повышающих тестостерон 1
23:18
Молодую учительницу из Санкт-Петербурга уволили за блог в Twitter 8
22:43
Сбербанк отправил клиенту вместо кода подтверждения националистический призыв 1
22:12
Госдума приняла закон о запрете продажи устройств без российского ПО 1
21:50
Россиянин умер стоя в очереди за водительской справкой 4
21:08
Близкие Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о ее разводе с мужем 0
20:45
В замерзающем из-за проблем с ТЭЦ Яровом введен режим ЧС 5
20:20
"Это чушь какая-то". Путин прокомментировал закон о справках на водительские права 17
19:48
Сфера торговли стала лидером по числу вакансий в Алтайском крае 3
19:06
Автомобилисты Бийска также стоят в очередях за медицинскими справками 3
18:45
Врач умерла от инфаркта в Твери: ее коллеги не смогли трижды ей поставить диагноз 4
18:05
В детсаду алтайского села потеплеет после жалобы родителей в Instagram Томенко 2
17:39
Кирилл Терешин показал, как выглядят "руки-базуки" после операции 4
17:26
Бывший вице-премьер проверил, не обвешивают ли барнаульцев в магазинах 11
17:14
18 ударов черенком: житель алтайского села из ревности до смерти забил женщину 2
17:01
Рубцовские депутаты решили лично изучить проблемы аварийного тубдиспансера 0
16:57
Автолюбитель привязал к машине хромую собаку и поехал с ней по дороге в Приамурье 0
16:33
Телескопы, глобусы и подвижные карты звездного неба появятся в школах Алтая 3
16:23
Житель Белокурихи заплатит рублем за то, что прилюдно обматерил полицейского 5
16:11
Замглавы Бийска арестовали за "тяжкие последствия" для жителей домов на Спекова 2
15:58
Судебные приставы подали иск на 6,3 млн рублей "Бирюзовой Катуни" 3
15:47
Главная елка Индустриального района переедет в Парк спорта 1
15:31
Житель Гоньбы вытащил из огня троих детей, но мать двоих из них спасти уже не смог 0
15:18
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст" 11
15:09
Два свитера и +10°С в квартире: как и почему замерзает город-курорт Яровое 6
14:58
Какого числа "Черная пятница" в 2019 году и где будут скидки 2
14:42
Новогодние плакаты, созданные учениками художественных школ, украсят Барнаул 2
14:29
Следком начал проверку из-за трагической гибели ребенка на пожаре в Бийске 0
14:17
В Алтайском селе девушка провалилась в уличный туалет при попытке достать телефон 56
14:09
Алтайский нарколог рассказал, когда и на сколько подорожают медсправки для водителей 50
14:02
"Я "увела" из дома ноутбук": социальный предприниматель о развитии своего бизнеса 0
13:56
Нелегалам скажем нет: в России хотят установить минимальную цену на табак 3
13:42
Семь человек погибли на пожарах в Алтайском крае за трое суток 0
13:17
Миллиарды плюс, миллионы минус: бюджет Алтайского края изменился ко второму чтению 1
13:15
Алтайские единороссы проведут 2000 приемов граждан в честь дня рождения партии 16
13:02
Педагоги и родители могут бесплатно пройти образовательные курсы в АлтГПУ 4
12:50
Барнаульский регоператор не вывозит мусор в селах из-за нечищеных улиц 17

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.