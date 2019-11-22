Владелица автомойки и юрист: кто претендует на звание новой "Миссис Барнаул"

Финал ежегодного конкурса красоты "Миссис Барнаул 2019" пройдет 30 ноября в клубе "Че Гевара". Начало в 17:00. За корону будут бороться 11 девушек, которые покажут свои таланты. Также в программе будет выступление артистов, розыгрыш призов и подарков от спонсоров.

Узнать дополнительную информацию можно по телефону 8-962-792-40-05.

За звание "Миссис Барнаул" поборется студентка Ксения Осипова, юрист Ирина Федотова, бизнесвумен Александра Фомина, сотрудник МВД Юлия Чиндяскина, специалист по земельно-имущественным отношениям Снежана Вензель, директор крупной международной компании Евгения Бакланова, владелица автомойки и швейного цеха Олеся Пикалова, ведущий специалист ООО "Газпром газораспределение Барнаул" по земельно-имущественным отношениям Александра Афанасьева, хореограф Марина Толстопятова, дизайнер и продавец одежды Ирина Голубинская, а также студентка Диана Байталова.