Без пострадавших, но с материальным ущербом: ДТП произошло в Барнауле

По словам очевидцев, ДТП произошло в районе ТЦ "Праздничный". Водители не пострадали, на месте работали сотрудники Аварийного комиссариата."Из-за аварии обе полосы в сторону улицы Попова оказались перекрыты. С парковки "Праздничного" выехать тоже было тяжело. Один из автомобилей пострадал очень сильно, все жидкости из двигателя вытекли на дорогу. Водители целы, ходили и осматривали свои машины", – пишет очевидец, который в момент ДТП проезжал мимо. В отделе пропаганды ГИБДД по Барнаулу никакой информации по данному факту нет, скорее всего оформили все самостоятельно.

Как видно на фото, машины сильно повреждены: у одной снесен бампер, у другой покорежена левая сторона, выгнуто колесо.