Педагоги и родители могут бесплатно пройти образовательные курсы в АлтГПУ

Алтайский государственный педагогический университет начал реализацию проекта "Позитивное взаимодействие в образовании и семье" в рамках федерального проекта "Новые возможности для каждого", который, в свою очередь, входит в масштабный нацпроект "Образование".

Цель проекта – предоставление гражданам через систему допобразования возможности получения дополнительных навыков, отличных от сферы профессиональной деятельности или входящих в нее.

АлтГПУ прошел конкурсный отбор и выиграл грант Министерства науки и высшего образования РФ на реализацию программ дополнительного образования, объединенных общей тематикой "Позитивное взаимодействие в образовании и семье".

Проект предполагает разработку и реализацию курсов для педагогических работников и родителей по темам, соответствующим направлениям образовательной деятельности педуниверситета: работа с детьми до трех лет; развитие одаренных и талантливых детей; развитие детей, имеющих трудности в обучении. В соответствии с этими приоритетными направлениями разработано шесть программ: это дополнительные профессиональные программы для педработников – "Раннее развитие детей возрасте до трех лет", "Психолого-педагогическое сопровождение одаренных и талантливых детей и молодежи в образовании", "Развитие позитивного мышления и позитивное воспитание личности в образовательном учреждении" и дополнительные общеобразовательные программы – "Тайны и секреты развития ребенка до трех лет", "Наш ребенок гений. Как его растить?", "Растим умного позитивного человека в семье".

"До конца 2019 года слушателями образовательных программ в рамках проекта могут стать более 2000 человек, – отмечает Евгений Викторович Кайгородов, проректор по развитию и цифровизации АлтГПУ. – Каждый курс включает два формата обучения: часть материала предоставляется в форме очного интенсива, часть – в форме онлайн-курсов в системе электронного обучения АлтГПУ. Проект позволяет слушателям получить дополнительные навыки, а педуниверситету дает импульс для развития онлайн-курсов и разработки новых образовательных программ. К тому же федеральный проект рассчитан до 2024 года, и за это время мы будем увеличивать число подобных программ".

Все слушатели, успешно прошедшие курсы, получат соответствующие документы: педагогические работники – удостоверение о повышении квалификации, граждане – сертификат об освоении программы.