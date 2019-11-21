Роструд рассказал, как продлить себе новогодние каникулы

Новогодние каникулы и майские праздники можно продлить за счет отпуска, но для этого необходимо выполнить несколько условий, рассказали в Роструде.

Согласно законодательству, уйти в отпуск можно через полгода после непрерывной работы на одном месте. Можно попросить отпуск и раньше, но для этого придется договориться с работодателем. Если вовремя согласовать все, то уйти в отпуск можно будет с 9 января и тем самым продлить себе новогодние каникулы. При этом график отпусков должен быть согласован не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

Если гражданин работает у индивидуального предпринимателя, то порядок предоставления отпуска обсуждается индивидуально, пишет РБК.