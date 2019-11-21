Аренда частных домов подешевела в Алтайском крае

В Алтайском крае за последний год на 10,8% подешевела аренда частных домов. Сейчас их можно снять в среднем за 12 600 рублей в месяц, хотя в прошлом году цена была 13 660 рублей, сообщает портал "Мир квартир".

"Дома – не очень популярный формат для долгосрочной аренды, в отличие от квартир, и предложение на этом рынке намного опережает спрос. Большую часть года и особенно зимой не многие стремятся арендовать дом, если он находится за городом", – уверен Павел Луценко, генеральный директор федерального портала.

Лидерами по снижению арендных ставок на загородное жилье стали Ивановская область (-23,4%), Пермский край (-22,6%), Пензенская область (-20,8%), Омская область (-20,5%), Карачаево-Черкесия (-20,1%), Кабардино-Балкария (-19,6%), Камчатский край (-19,2%), Белгородская (-18,2%), Тамбовская (-17,6%) и Ярославская (-16,7%) области.

Выросла аренда домов и коттеджей в Курской области (+20,7%), Республике Коми (+20,2%), Новгородской (+19,3%), Орловской (+19,3%), Амурской (+18%) областях, Бурятии (+18%), Еврейской автономной области (+17,9%), Ставропольском крае (+17,1%), Удмуртии (+17,1%) и Рязанской области (+16,9%).

Кстати, арендные ставки на дома в Алтайском крае одни из самых низких в стране. По этому показателю регион находится на 72-м месте из 83. На последней строчке в рейтинге располагается Забайкальский край. Там дома сдают в среднем за 6 183 рубля в месяц.