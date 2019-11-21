В АлтГТУ проходит финальный отбор проектов по программе "УМНИК"

В четверг, 21 ноября 2019 года, в Ползуновском научном центре Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова проходит финальный отбор проектов, рекомендуемых к поддержке по программе "УМНИК" (участник молодежного научно-инновационного конкурса).

С приветственным словом и пожеланиями успеха к участникам финала обратился региональный представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Андрей Максименко.

По его словам, программа "УМНИК" является востребованной в Алтайском крае. "На конкурс поступило более 70 проектов, из них 45 примут участие в финальном отборе, – говорит Андрей Максименко. – Сегодня проекты будут оцениваться по двум основным критериям – перспектива коммерческой реализации и научная составляющая. Список рекомендуемых к финансированию проектов направят на рассмотрение конкурсной комиссии в Фонд. Эти проекты будут дополнительно рассмотрены и опубликованы. Окончательное решение принимает Фонд".

Андрей Максименко выразил уверенность, что инновационные проекты алтайских ученых обязательно найдут свое практическое применение и будут востребованными в первую очередь в нашем регионе. Он также подчеркнул, что по рекомендации Фонда список регионального экспертного жюри был расширен и в него вошли в том числе представители промышленных предприятий Алтайского края, руководители компаний в сфере IT, биотехнологий и машиностроения.

Справка: Участниками программы "У.М.Н.И.К." являются студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 30 лет. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере финансирует выполнение проектов, направленных на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Каждый победитель программы получит грант в размере 500 тысяч рублей в течение двух лет для финансовой поддержки проводимых научных исследований.

Цель программы "У.М.Н.И.К." – государственная поддержка молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, а также привлечение молодежи к участию в научно-технической и инновационной деятельности, подготовка ученых к созданию малых инновационных предприятий.