Миллиарды плюс, миллионы минус: бюджет Алтайского края изменился ко второму чтению

Консолидированный бюджет Алтайского края (краевой и муниципальные) на 2020 год превысит 130 млрд рублей. Его доходы составят почти 131 млрд, а расходы – 136,6 млрд. Такие параметры проекта бюджета в ноябре рассмотрят депутаты краевого Заксобрания, пакет документов поступил в парламент из правительства 20 ноября. Основные цифры в документе возросли на 10 млрд по сравнению с первым чтением.

Какими будут доходы и расходы

Как уже сообщил amic.ru, между первым и вторым чтениями бюджета стало известно, что федерация добавила Алтайскому краю 10,6 млрд рублей дополнительного финансирования.

В результате доходы краевого бюджета на 2020 год (без бюджетов городов и районов) запланированы в объеме 112,4 млрд рублей. Из них собственные составят 56,7 млрд, а федеральные поступления – 55,7 млрд рублей.

В составе последних: 29,5 млрд – дотация (как ею распоряжаться регион решает сам), чуть больше 3 млрд – деньги на повышение зарплат бюджетникам, свыше 23 млрд – целевые трансферты. К первому чтению федеральная помощь для повышения зарплат была не известна совсем, в 2019 году она составила 2,1 млрд рублей.

Расходы краевого бюджета запланированы в сумме 118 млрд рублей. В том числе дорожный фонд 10,9 млрд рублей.

Дефицит составит 5,6 млрд.

На что еще добавили денег?

Самые крупные "прибавки" пришлись на такие направления:

1. На денежные выплаты на третьего и последующих детей – 2 млрд рублей (к первому чтению такие расходы не были запланированы).

2. На программу по формированию комфортной городской среды – 700 млн рублей (этих средств к первому чтению также не было в проекте).

3. На развитие малого и среднего предпринимательства – 354,7 млн рублей (после корректировки общая сумма расходов составит 416,1 млн).

4. На оказание помощи по социальным контрактам – 244 млн рублей (к первому чтению не была предусмотрена).

5. На профилактику сердечно-сосудистых заболеваний – 210,8 млн.

6. На строительство и ремонт медучреждений определенной направленности – 152 млн рублей.

7. На программы "Земский доктор" и "Сельский фельдшер" – 133,1 млн рублей.

Также добавили средств на покупку жилья детям-сиротам, на высокотехнологичную медпомощь, на поддержку АПК и другие цели.

После корректировки, напротив, лишись средств только два направления. 20 млн не потратят на программу по развитию мелиоративного комплекса, эта статья расходов осталась вообще с нулем. И почти 1 млн потеряет направление по покупке передвижных медицинских комплексов, но здесь финансирование все равно сохранится и составит 148,9 млн рублей.