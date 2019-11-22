В Барнауле открыли самый современный скалодром. На него потратили 27 млн рублей

Фото: Екатерина Смолихина

Самый современный скалодром в России построен в Барнауле за 27 миллионов рублей. Его открытие состоялось 21 ноября на барнаульском стадионе "Лабиринт". Именно там расположено отделение скалолазания городской спортивной школы № 7.

Такие объекты были построены только в Миассе и Севастополе. В планах у Министерства спорта Алтайского края возведение еще двух подобных скалодромов – одного в рамках спортивного развития Горной Белокурихи, второго – в стенах барнаульского физкультурно-оздоровительного комплекса.

Высота скалодрома 16,2 метра, общая площадь лазательной поверхности почти 100 квадратных метров.

Все расходы взял на себя Фонд поддержки олимпийцев России. Решение о выделении средств было принято во время рабочих встреч помощника президента России Игоря Левитина с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, сообщает пресс-служба регионального Министерства спорта. Именно Левитин курирует работу фонда и решает, какие регионы могут получить дополнительную финансовую помощь. А вот спонсирует организацию группа из самых влиятельных и богатых российских бизнесменов.

В попечительский состав входят такие известные бизнесмены, как Михаил Прохоров, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Алишер Усманов, Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Владимир Лисин, Андрей Мельниченко и другие. В президиуме также Владислав Третьяк, министр спорта РФ Павел Колобков.

Как прошло открытие спортивного объекта – смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.