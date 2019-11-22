Мешки с волшебством: в Алтайском крае стартовала новогодняя акция

Когда в последний раз вы отправляли письмо? А как давно получал весточку от вас Дедушка Мороз? Задумались? Вот-вот. А все дети ежегодно ждут того самого момента, когда можно загадывать что угодно и верить... Ведь близится самый волшебный праздник.

Благотворительный фонд "Облака" запускают уже ставшую традиционной предновогоднюю акцию "Подарки от Деда Мороза". Дети подопечных семей пишут письма дедушке, а весь мир колдует над подарками. Потому что у их родителей зачастую просто не хватает денег на сюрпризы – тут хотя бы на хлеб найти средства.

В одном из самых сказочных произведений А. Грина "Алые паруса" Грей скажет: "Когда для человека главное – получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения – чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя". Именно у детей есть эта неизменная вера в чудо. И только взрослые давно уже в курсе, как работает почта у новогоднего волшебника, и что нужно сделать, чтобы поддержать веру в волшебство у самых маленьких.

Альбом "Облаков" в группе "ВКонтакте" будет постепенно наполняться письмами.

А стать Дедом Морозом может каждый. Для этого нужно:

1) Выбрать в альбоме письмо, которое еще не занято. Оставить под письмом комментарий: "Беру письмо" или "Исполню желание". Купить подарок и привезти в штаб фонда по адресу: г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, кабинет 101, по будням с 9:00 до 17:00.

2) Также выбрать в альбоме письмо и перевести по реквизитам "Облаков" средства на конкретный подарок. В сообщении указать: "от Деда Мороза кому, на что".

3) Просто сделать вклад в акцию пожертвованием на удобную для вас сумму. В сообщении указать: "от Деда Мороза".

Реквизиты для перевода средств с сообщением "от Деда Мороза":

– кнопка помочь на сайте фонда: fondoblaka.com;

– СМС на короткий номер 3434, кодовое слово "Облака" пробел и сумма пожертвования;

– на карту Сбербанк: 4817760190948392, зарегистрирована на директора фонда Джамилю Семененко;

– Яндекс-кошелек: 410015642757166;

– Qiwi-кошелек: +79609612442;

– через личный кабинет Сбербанк-онлайн введите в строку "наименование компании" слово "Облака", вас выведут на страницу платежа.

И важно помнить, что каждый из нас – волшебник, способный творить чудеса своими руками.