На ток-шоу на канале "Россия 1" произошла драка: стали известны подробности

Потасовка произошла во время обсуждения на повышенных тонах отношений США и Украины в связи с импичментом американского президента Трампа. Украинец Василь Вакаров напал на журналиста Грэга Вайнера, после того как последний сказал, что не нужно в студии жаловаться на Вашингтон, а лучше обратиться сразу в Белый дом или сенат.

Это было последней каплей для распыленного Вакарова: он плеснул стакан воды в собеседника и с силой толкнул в сторону. На видео, опубликованном на YouTube, видно, что Вайнер отлетел на несколько метров и ударился головой о стену.

Вся эта ситуация спровоцировала то, что ведущему ток-шоу Дмитрию Куликову пришлось раскрыть закулисье программы и рассказать, что было после конфликта.

По его словам, после случившегося Вакарова выгнали из студии за неподобающее поведение, а для Вайнера вызвали врачей, пишет "Лента.ру".

Также он рассказал, что стоял очень далеко от участников программы и не успел подбежать к ним сразу, как только началась перепалка.