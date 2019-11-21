На ток-шоу на канале "Россия 1" произошла драка: стали известны подробности

Потасовка произошла во время обсуждения на повышенных тонах отношений США и Украины в связи с импичментом американского президента Трампа. Украинец Василь Вакаров напал на журналиста Грэга Вайнера, после того как последний сказал, что не нужно в студии жаловаться на Вашингтон, а лучше обратиться сразу в Белый дом или сенат.
Это было последней каплей для распыленного Вакарова: он плеснул стакан воды в собеседника и с силой толкнул в сторону. На видео, опубликованном на YouTube, видно, что Вайнер отлетел на несколько метров и ударился головой о стену.
Вся эта ситуация спровоцировала то, что ведущему ток-шоу Дмитрию Куликову пришлось раскрыть закулисье программы и рассказать, что было после конфликта.
По его словам, после случившегося Вакарова выгнали из студии за неподобающее поведение, а для Вайнера вызвали врачей, пишет "Лента.ру".
Также он рассказал, что стоял очень далеко от участников программы и не успел подбежать к ним сразу, как только началась перепалка.
Комментарии
Зоопарк какой-то!
Один подставной гамадрил, ударил другого подставного гамадрила.
Россияне схавали и попросил добавки.
Раз такое крутят, значит и аудитория есть. Страшно за страну, народ отупел.
кто это вообще смотрит?!
смотреть с 3:00.
Вообще, на постанову похоже. Как-то картинно он падал. Как футболист.
Как они уже достали с этой украиной...
смотреть с 3.10
12:56
- гость -
кто это вообще смотрит?!
Глубинный народ
правильно гомодрила.
у мну и телевизора-то нет, уже с год, наверное....вы не поверите, но первое время инстинктивно искала пульт, если садилась на диван....а человек ко всему привыкает, но смотреть политические программы любят, наверное, только в России
Винникова слегка толкнули, он упал, руками голову закрыл, и прямо врачей ему вызвали...Не удивлюсь если отсудит у Вакарова и РТР немалые деньги за "телесные повреждения".
21.11.2019 12:51
- гость -
А дерьмо в сети перетирает, наверное, самая передовая и интеллектуальная часть народа.
может, однажды, наступит хороший день и они все поубивают друг друга прямо там, вместе с ведущими или совершат массовый суицид